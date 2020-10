Le coureur finlandais Valtteri Bottas continue de démontrer son lien avec l’Autódromo Internacional do Algarve en signant à nouveau le meilleur temps, cette fois lors de la dernière séance d’essais.

Avec un temps de 1: 16,654, il a dominé son coéquipier Lewis Hamilton de 0,026. Pendant ce temps, Max Verstappen de Red Bull a continué à améliorer son rythme et cette fois, il était 0,158s de retard sur le temps de référence de Bottas. Cette fois, il l’a enregistré avec le composé moyen, tandis que ses rivaux Mercedes l’ont fait avec le doux.

Le Français Pierre Gasly d’AlphaTauri a passé une bonne journée avec la quatrième place, surtout après l’incendie de sa voiture hier après-midi. De plus, il était plus rapide que le pilote Red Bull Alexander Albon, cinquième.

Charles Leclerc de Ferrari a terminé à la sixième place, optimisant davantage la SF1000. À sa suite, Carlos Sainz de McLaren, Sergio Pérez de Racing Point, Lando Norris de McLaren et Esteban Ocon de Renault clôturant le top 10.

La séance a eu un drapeau rouge à la fin parce qu’une des grilles d’égout s’est détachée et a été laissée sur le côté de la piste. Cette situation a été générée après le passage de Sebastian Vettel à ce sujet.

A 14h00 à Portimão, le classement du Grand Prix du Portugal débutera par Diffusion en direct de F1Latam.com.

GP du Portugal – Test gratuit 3

Pos. Pilotes Team Nac. Time Gap Laps Event 1 V. Bottas Mercedes FIN 1: 16.654 -.— 27 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 16.680 +0.026 23 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 16.812 +0.158 21 4 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 16.930 +0.276 24 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 17.117 +0.463 25 6 C. Leclerc Ferrari MON 1: 17.229 +0.575 20 7 C. Sainz McLaren ESP 1: 17.238 +0.584 23 8 S. Pérez Racing Point MEX 1: 17.297 +0.643 17 9 L. Norris McLaren GBR 1: 17.478 +0.824 21 10 E. Ocon Renault FRA 1: 17.666 +1.012 20 11 S. Vettel Ferrari ALE 1: 17.685 +1.031 24 12 D . Kvyat AlphaTauri RUS 1: 17.720 +1.066 29 13 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 17.922 +1.268 20 14 D. Ricciardo Renault AUS 1: 17.935 +1.281 13 15 G. Russell Williams GBR 1: 18.032 +1.378 20 16 L. Stroll Racing Point CAN 1: 18 100 +1 446 17 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 18 201 +1 547 20 18 K. Magnussen Haas DIN 1: 18 287 +1 633 13 19 N. Lafiti Williams CAN 1: 18 397 +1 743 20 20 R. Grosjean Haas FRA 1: 18 454 +1 800 19



