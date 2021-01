Il veut combattre le septuple champion à sa manière, se battre sur la piste

S’assure qu’ils ont une excellente relation en tant que coéquipiers depuis 2017

Il reconnaît que 2021 pourrait être sa dernière chance de vaincre Lewis.

Valtteri Bottas dit qu’il n’a pas l’intention de suivre les traces de Nico Rosberg et de se lancer dans les jeux d’esprit de Lewis Hamilton. Le Finlandais veut battre le septuple champion du monde sur la piste et reconnaît que 2021 pourrait être sa dernière chance de le faire.



Bottas révèle que plusieurs personnes lui ont recommandé de suivre les traces de Rosberg afin de battre Hamilton, mais il a clairement indiqué qu’il n’était pas un tel cavalier. Valtteri ne voit aucun avantage lorsqu’il s’agit de se lancer dans des jeux d’esprit avec Lewis et pense même que cela pourrait même être négatif.

“Beaucoup m’ont demandé de devenir Nico Rosberg, mais Je ne suis pas comme lui. Je préfère parler sur la piste et pour que les deux pilotes puissent rivaliser équitablement. En outre, je connais Lewis et je sais qu’il n’y aurait aucun avantage à essayer de jouer à des jeux d’esprit avec lui. Je pense même il se fâcherait et irait encore plus vite“, A commenté Bottas dans des mots publiés par le portail Web allemand Motorsport Total.

D’autre part, il applaudit à l’excellente relation de son coéquipier avec Hamilton, car ils respectent tous les deux les ordres de l’équipe lorsque cela est nécessaire et se battent proprement sur la bonne voie lorsqu’ils sont autorisés à le faire. De plus, le fait de ne rien cacher fait de tout une bataille plus propre et plus juste.

“Notre force est que nous pouvons travailler en équipe. Nous pouvons conduire et nous battre durement ou nous pouvons rester tels que nous sommes. Nous savons que l’équipe en bénéficiera si nous travaillons ensemble. Nous ne cachons pas les paramètres, les données ou quoi que ce soit”, a-t-il ajouté.

Enfin, il est clair qu’il n’aura pas d’occasions infinies de vaincre Hamilton, et peut-être que 2021 pourrait être sa dernière chance de le faire. Par conséquent, Valtteri a reconnu qu’il était prêt à essayer quelque chose de différent cette fois.

“En Formule 1, il n’y a pas un million de chances. Je n’ai pas 15 saisons pour battre Lewis, je sais que je dois essayer cette année. Je suis prêt à essayer quelque chose de différent, il est peut-être temps d’oser le faire », a déclaré Valtteri pour conclure.

