Le Finlandais admet que ce n’était pas sa meilleure course

Le 77 explique que porter dur à la fin de la course l’a “ tué ”

Le GP de Sakhir n’a pas été facile pour Valtteri Bottas. George Russell l’a dépassé au départ et plus tard sur la piste et a montré une performance inférieure à celle du Britannique dans ce qui était la première course de la 63e chez Mercedes. Bottas trouve facile de parler quelle que soit la situation.



Les deux pilotes ont été victimes d’une erreur de l’équipe lors de leur deuxième arrêt. Russell a été mis sur les pneus avant du Finn et a dû repasser par les stands et Bottas a été équipé d’un des Britanniques, mais ils l’ont réalisé à temps et lui ont donné les pneus usagés qu’il portait. 77 se cache derrière elle comme la raison de la supériorité du débutant dans l’équipe.

“Si tu ne sais pas de quoi tu parles, je t’aurais frappé comme un idiot complet. Ce n’est pas agréable. C’était une très mauvaise course de ma part et il sera très facile pour les gens de dire qu’un nouvel enfant est venu et a battu celui qui fait partie de l’équipe depuis quelques années“, a affirmé Bottas dans des déclarations pour le magazine britannique Autosport.

Malgré tout, il est clair pour Bottas qu’il a commencé à perdre la course au départ, lorsque son coéquipier a terminé devant lui au premier virage. Cependant, il allègue qu’il a réduit la différence par rapport à lui après le premier arrêt. Cependant, il convient de noter que les Britanniques avaient un problème de puissance qui, à la fin, pouvait être résolu.

“Je savais que dans le premier relais avec la piste médiatique, la position serait importante, donc évidemment c’était malheureux de perdre la première place. Mais dans le deuxième relais, je le rattrapais à un assez bon rythme, donc je savais que tout allait être ouvert et il était probable que nous aurions un bon combat à la fin », a-t-il expliqué.

Mais Bottas a non seulement perdu sa position en piste contre Russell, mais des pilotes comme Carlos Sainz l’ont également dépassé. Le Finlandais est clair que la situation aurait été différente avec d’autres pneus et son équipe le sait.

“Les gens au courant sont conscients de ce que sont les performances et ils savent ce que le résultat final aurait pu être. Je ne sais pas quoi dire. C’était un cauchemar de porter des pneus durs usagés qui avaient déjà perdu de la température à l’arrêt. Contre les pilotes avec de nouveaux moyens, j’étais une cible facile“, a exprimé pour fermer.

Bien que Russell ait doublé Bottas à deux reprises, le Britannique a finalement terminé à la neuvième place juste derrière le Finlandais. Le 63 a subi une crevaison lente lors de la lutte pour la victoire avec Sergio Pérez et a dû revenir pratiquement de la fin de la grille.

