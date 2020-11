Le Finlandais avait presque trois dixièmes de retard sur son coéquipier

Il affirme que malgré la différence avec le 44, il s’est senti bien dans la voiture

Demain, il repartira de la deuxième position pour la huitième fois en 2020

Valtteri Bottas n’a pas été en mesure de faire pression sur Lewis Hamilton lors des qualifications à Bahreïn. Le Finlandais était à plus de deux dixièmes et demi de son coéquipier, qui pour la onzième fois cette saison le surpassait d’un tour.



Bottas affirme que pour lui, le tour était bon, et il ne comprend toujours pas la différence entre lui et son coéquipier. Valtteri a été satisfait de sa deuxième tentative et se sent surpris par ce qui s’est passé.

“Je ne sais pas exactement où Lewis a été meilleur que moi. Je me suis senti bien, mais le temps n’est pas là. Je n’ai pas commis d’erreur et je pensais même avoir fait un bon tour”, a déclaré Bottas dès la fin des qualifications.

Bottas assure que la bonne nouvelle est qu’il part de la première ligne de la grille, un bon point de départ, puisqu’en 2019 le deuxième classé – Sebastian Vettel – a atteint le premier virage devant le pole man. De plus, il ne croit pas que quelque chose d’étrange se soit produit avec son W11 aujourd’hui, alors demain il tentera de se battre pour la victoire contre son coéquipier et aussi contre Max Verstappen.

“Au moins, je suis sur la première ligne de la grille. Je ne pense pas qu’il y ait eu de problème avec les performances de notre voiture”, a déclaré le Finlandais pour conclure.

La deuxième place sur la grille est la plus répandue pour Bottas en 2020. Le 77 est parti deuxième au total huit fois cette saison – y compris la course de demain -, soit dans plus de la moitié des courses. De plus, il n’a pas été en mesure de gagner un seul à partir de cet endroit et dans jusqu’à trois d’entre eux, il a perdu sa place au premier tour – Hongrie, Espagne et Italie.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard