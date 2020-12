Le Finlandais joue son statut en Mercedes ce week-end

George Russell remplace un Lewis Hamilton positif au covid-19

L’accent est mis sur Valtteri Bottas ce week-end pour le GP de Sakhir F1 2020, où George Russell sera son coéquipier chez Mercedes pour le covid-19 positif de Lewis Hamilton. Si Russell le bat, la position de Bottas chez Mercedes pourrait être en suspens d’ici 2021, ou du moins, il sera mis en cache dans l’équipe.



Russell ne s’est jamais qualifié derrière son coéquipier en 36 classements et ayant remporté les F2 et F3, il est un rival à craindre, malgré son manque d’expérience en Formule 1 et dans l’écurie Mercedes, ce qui pourrait soulever des doutes à Bottas ce week-end.

“Il est difficile de savoir à quoi on peut s’attendre de George, car il connaît bien l’équipe mais pas la voiture … Je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question non plus”, a déclaré Bottas.

Dans l’imaginaire collectif, l’avenir de Bottas chez Mercedes pourrait être en échec si Russell, pilote du programme de développement de la marque de la star, le bat ce week-end. Bottas préfère ne pas y penser.

“Je n’y ai pas pensé de cette façon mais je devrai donner des réponses s’il me bat, mais ça ne me ferait certainement pas bonne mine s’il me battait proprement dans une course propre. Donc, évidemment, je vais essayer de l’éviter”, a déclaré le Finlandais.

Bottas, cependant, dit qu’il voit ce type de pression comme une simple motivation et qu’il préfère être optimiste sur un week-end au cours duquel il a peu à gagner et beaucoup à perdre.

“Je ne suis pas une personne qui pense de cette façon, mais j’essaie de changer les choses vers la motivation et la pensée positive, c’est ma mentalité pour le week-end”, a-t-il conclu.

