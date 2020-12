Valtteri termine deuxième pour la quatrième année consécutive

Il exclut que son plus grand pas en avant ait été dans les qualifications

Valtteri Bottas a fait une analyse de son année. Ses forces et ses faiblesses, ce qui s’est amélioré et reste à améliorer, les leçons apprises qu’il reportera à l’année prochaine et a souligné que sa plus grande progression cette année a été le rythme de course.



Valtteri Bottas est finaliste pour la quatrième saison consécutive. 2020 a été l’année où le Finlandais était le plus éloigné de Lewis Hamilton, 124 points contre 58 en 2017. Malgré la différence, Bottas souligne que l’un des aspects dans lesquels il s’est le plus amélioré est le rythme carrière.

“Nous avons été très proches plusieurs fois cette année en qualifications et même dans le Top 3. J’ai eu de bonnes batailles avec Lewis. Il est évident que pendant les courses, il était plus fréquent pour lui de prendre la tête, comme le montrent les points”, a-t-il reconnu. Valtteri Bottas dans des déclarations publiées par le portail Web Race Fans.

Malgré à quel point ils ont été proches des qualifications, Bottas pense que ses grands progrès cette année ont été constatés le dimanche. «Je ne peux pas dire que les qualifications sont ce que j’ai le plus amélioré. Je dirais en fait que mon rythme de course a été un peu meilleur cette année dans l’ensemble. Mais il y a toujours plus de travail à faire », a analysé le pilote Mercedes.

De plus, il avoue ne pas avoir atteint les objectifs qu’il s’était fixé cette année: il a beaucoup appris sur la conduite et, aussi, personnellement, quelque chose qu’il tentera sans aucun doute de transférer jusqu’en 2021 pour s’améliorer.

“Bien sûr, je n’ai pas atteint mes objectifs cette saison en termes de résultats. Mais si je regarde les choses en perspective maintenant, il y a beaucoup de choses positives et de nombreuses leçons apprises sur la conduite et sur moi-même. En plus de tout ce que je peux reporter à l’année prochaine. et transformez-la en forteresse pour réessayer », a souligné le cavalier finlandais pour fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard