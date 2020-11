Bowler a été acquis par Jaguar Land Rover en décembre dernier

La voiture sera équipée d’un moteur V8 qui offre 575 chevaux

Land Rover propose déjà son nouveau Defender, mais il n’abandonnera pas les amateurs du classique Defender, malgré le fait qu’il ait abandonné sa production. L’année prochaine, les amateurs de ce classique pourront accéder au Bowler CSP 575.



Le petit constructeur britannique, jusqu’à présent spécialisé dans les transformations sportives du classique Defender – utilisé en raids – vous proposera ce modèle. CSP 575 est le nom de code du «prototype» et tire son nom du châssis CSP de Bowler et de la puissance qui sera offerte par le moteur V8 Supercharged qui l’équipera, qui donne 575 chevaux.

Land Rover a accordé à Bowler la licence pour produire des véhicules avec les lignes classiques du Defender et même en développer des véhicules adaptés aux raids et au tout-terrain authentique. L’idée est de proposer une famille de modèles. Une décision prise après avoir vérifié que le légendaire Defender, le Land Rover classique “ d’une vie ” a toujours un public potentiel remarquablement large … et ils ne vont pas se passer de leur “ tout-terrain ” préféré, un authentique “ 4×4 pur et simple ”. ».

Les lignes du CSP 575 ne sont pas basées sur le classique Defender 110 Station Wagon, mais sont les mêmes. Les mêmes panneaux d’aluminium sont utilisés pour former la carrosserie. Mais il y aura de nouvelles fonctionnalités: le châssis à limons, avec des barres transversales aux extrémités et un “ X ” au centre, sera en acier à haute résistance, et aura un châssis tubulaire pour supporter les panneaux de carrosserie rappelant le «cages de sécurité» utilisées en compétition, bien qu’allongées pour accueillir quatre sièges, le châssis CSP.

L’accord a été simple. Bowler a été acquis par Jaguar Land Rover à la mi-décembre et placé sous l’égide de SVO, le département des véhicules spéciaux de Jaguar Land Rover. De cette façon, Bowler peut également compter sur l’expérience de SVO. L’intérieur est censé être plus soigné et luxueux que le dernier Defender 110.

Sa production ne sera pas très importante et sera dédiée aux fans du classique Defender, pas en vain on parle d’un prix initial de 200 000 livres, soit environ 230 000 euros.

