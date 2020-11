Il leur conseille d’abandonner 2021 et d’obtenir 100% avec la nouvelle ère

Il assure que le facteur économique importera lors de la recherche d’un substitut au Vietnam

Ross Brawn est convaincu que Ferrari reviendra sur sa situation actuelle avec l’aide de la nouvelle réglementation prévue pour 2022. Le directeur sportif de la Formule 1 a insisté sur le fait que le changement d’époque est une opportunité que la Scuderia ne peut pas laisser passer.



Ross Brawn, l’ancien directeur technique de Ferrari, est convaincu que l’équipe italienne profitera du changement de règlement 2022 pour améliorer la voiture. L’ingénieur britannique conseille de se concentrer sur la nouvelle réglementation plutôt que sur la voiture de l’année prochaine.

“Je pense que 2022 est une belle opportunité, avec une nouvelle philosophie de voiture. Je ne doute pas qu’ils travailleront dur sur la voiture de l’année prochaine à Maranello, mais leur priorité doit être 2022, ils ne peuvent pas gaspiller cette opportunité“, a souligné Ross Brawn, directeur sportif de la Formule 1, dans une interview au journal italien La Gazzetta dello Sport.

D’un autre côté, Brawn va à Lewis Hamilton encore loin. “Il fait partie d’une équipe exceptionnelle et a au moins trois ou quatre ans d’avance encore au sommet. Pour le moment, il est difficile de savoir qui peut l’arrêter », a confirmé Brawn.

“Certains peuvent dire que certains pilotes ont plus d’installations du fait qu’ils ont à leur disposition la meilleure voiture du moment, mais souvent les deux choses vont de pair, c’est-à-dire qu’ils leur confient de très bonnes voitures parce qu’elles sont très bonnes”, a-t-il ajouté. .

Quant au calendrier de l’année prochaine, qui comprendra 23 courses, Brawn dit qu’ils sont déjà à la recherche d’un circuit pour remplacer le Grand Prix du Vietnam, qui a dû être annulé.

“On a vu de bonnes courses aussi bien à Imola qu’au Portugal et en Turquie, tout est ouvert, voyons comment le dossier évolue. On regrette évidemment de ne pas pouvoir rentrer au Vietnam, mais on va trouver un candidat fort”, a déclaré le directeur sportif du Formule 1.

Lors de l’élection, cependant, Brawn a admis que le facteur économique sera essentiel. Avec la crise provoquée par le covid-19, ils chercheront le pays avec la meilleure offre.

«Il ne fait aucun doute que l’année prochaine, nous voulons revenir à une situation normale et nous allons prendre le point de vue commercial en grande considération. Certains pays seront en meilleure position que d’autres car ils pourront faire de meilleures offres commerciales et il faut en tenir compte. . Il faut revenir au plus vite à des niveaux économiques normaux, donc l’aspect commercial aura un poids plus important que cette année“, Brawn a avoué fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard