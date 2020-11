Le Britannique affirme qu’il n’avait pas vu un tel accident depuis de nombreuses années en F1

Expliquez qu’ils n’ont pas diffusé les images jusqu’à ce qu’ils se soient assurés que Grosjean allait bien

Félicitez la FIA pour avoir tellement augmenté la sécurité en compétition

Ross Brawn dit que la Formule 1 et la FIA doivent analyser les raisons pour lesquelles Romain Grosjean a ainsi franchi les barrières après son brutal accident à Bahreïn. Le directeur sportif soutient qu’il est important de savoir pourquoi le Haas du Français s’est scindé en deux et aussi le fait de voir d’aussi grandes flammes de feu après l’impact.



Brawn est clair qu’après un accident aussi grave, il est important d’analyser ce qui s’est passé et de voir ce qui peut être mieux fait pour l’avenir. Bien sûr, le fait que Grosjean ait franchi la barrière de la sorte a surpris les Britanniques, il juge donc nécessaire de faire une analyse.

«Après cet accident, nous devons comprendre ce qui s’est passé pour voir si nous pouvons améliorer la sécurité. C’était un impact très grave, mais sans aucun doute, nous devons analyser le fait de la façon dont il a franchi la barrière. Nous devons également vérifier pourquoi il y a eu un incendie et aussi pourquoi la voiture s’est cassée en deux », a commenté Brawn dans sa chronique pour le site officiel de la Formule 1.

Brawn a affirmé que pendant de nombreuses années, un accident aussi brutal n’avait pas été vu dans une course de Formule 1. Il, pour sa part, assure qu’il a été très surpris par l’incendie, et précise également qu’ils ont toujours respecté sa politique et n’ont pas ils ont diffusé les images jusqu’à ce qu’ils sachent que le pilote allait bien.

«C’était un choc incroyable, je ne pense pas avoir vu autant de feu depuis une voiture de Formule 1 depuis de nombreuses années. Que se serait-il passé si le réservoir d’essence n’était pas aussi bien protégé? Le point culminant au début était l’incendie, puis Vous voyez la gravité de l’accident, et ce qui vous inquiète le plus, c’est le pilote et sa santé », a-t-il expliqué.

“Voir Romain sortir de la voiture a été une grande libération, et aucun de nos producteurs n’a publié les images avant de voir qu’il allait bien, c’est notre protocole. Je pense que nous pouvons tous être fiers que la sécurité a tellement augmenté ces dernières années. Le halo était également essentiel », poursuit-il.

Enfin, il tient à remercier la FIA pour l’excellent travail qu’elle a accompli ces dernières années pour accroître la sécurité en compétition.

“Nous devons maintenant analyser et voir ce qui aurait pu être mieux fait hier. Nous devons également féliciter la FIA et saluer l’excellent travail qu’elle a accompli pour que tout revienne à la normale et que la course puisse se dérouler. de la manière la plus sûre possible », a déclaré Brawn pour terminer.

