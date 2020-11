Il est convaincu que Ricciardo se battrait pour la Coupe du monde s’il était à Mercedes

Ross Brawn, directeur sportif de la Formule 1, applaudit la performance de Daniel Ricciardo à Imola pour monter sur la troisième marche du podium. Il estime que Renault regrettera d’avoir perdu un pilote comme lui, malgré le fait que Fernando Alonso sera celui qui occupera son siège à partir de 2021.



Ricciardo a profité de la crevaison de Max Verstappen et de la décision de Racing Point d’arrêter Sergio Pérez, alors qu’il courait en troisième position, pour monter sur le podium. L’Australien compte deux podiums en trois courses et Brawn a souligné sa performance au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

“Daniel Ricciardo est un pilote brillant et l’un des meilleurs de la Formule 1. Sa volonté d’obtenir un autre podium était très impressionnant. S’il était chez Mercedes, je ne doute pas qu’il remporterait des victoires, des Polonais et se battrait pour le Championnat du Monde.” , a exprimé dans sa chronique après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, sur le site officiel de la Formule 1.

La saison australienne a été exceptionnelle, bien qu’elle soit sa dernière avec Renault. Brawn estime que son équipe actuelle regrettera d’avoir perdu un pilote de ses caractéristiques, même s’il est remplacé par un double champion du monde tel que Fernando Alonso.

“Il fait un travail fantastique en ce moment et Renault sera triste de le perdre, même si Fernando Alonso est l’homme pour le remplacer“, a ajouté.

En 2021, Ricciardo remplacera Carlos Sainz chez McLaren, alors que les Espagnols partiront pour Ferrari. Le directeur sportif de F1 est convaincu que l’équipe de Woking lui donnera une voiture à la hauteur de la tâche et avec laquelle il pourra se battre pour de bons résultats.

“J’espère que McLaren pourra donner à Daniel la voiture qu’il mérite la saison prochaine. C’est un grand membre de la famille de la Formule 1”, a-t-il ajouté.

POINT DE COURSE: ILS POURRAIENT AVOIR ÉTÉ DES HÉROS

Avec un peu plus de dix tours à faire à Imola, la voiture de sécurité est sortie en raison de la crevaison subie par Verstappen. Il a fallu encore quelques tours car George Russell, qui était en 10e position, a commis une erreur et s’est heurté au mur en essayant de réchauffer ses pneus. À ce moment-là, Pérez courait troisième et à Racing Point, ils ont décidé de l’arrêter pour affronter la fin de la course avec des pneus neufs, une mauvaise décision de l’avis de Brawn.

“La décision de Racing Point d’arrêter Sergio Pérez sous la voiture de sécurité, alors qu’il courait troisième, lui a probablement coûté le podium. Checo est un pilote qui peut gérer les pneus exceptionnellement bien; si quelqu’un peut amener les pneus au sommet. finale en défendant la position, c’est lui et rappelez-vous qu’Imola est une piste très difficile à dépasser », a-t-il commenté.

Brawn dit que l’équipe examinera attentivement la décision et, surtout, en tirera des leçons. Il pense que si quelqu’un peut gérer les pneus jusqu’à la fin de la course et maintenir la position, c’est Checo. Par conséquent, Brawn pense qu’ils auraient pu être des héros s’ils avaient géré la situation différemment.

“Les appels que vous faites en course ne sont pas toujours corrects. Ils auraient pu être des héros. Mais il était difficile de s’attendre à ce que Checo occupe quatre positions. Les pneus étaient beaucoup plus cohérents que prévu, mais c’était évident à mi-course.” pointu.

LA PERFORMANCE DE KVYAT EST-ELLE SUFFISANTE POUR GARDER VOTRE SIÈGE?

Daniil Kvyat a franchi la ligne d’arrivée à la quatrième place et a même tenté de combattre Ricciardo sur le surplomb de la voiture de sécurité. Pierre Gasly n’a pas pu terminer la course en raison d’une panne de pression hydraulique et c’est le pilote russe qui a réalisé une performance exceptionnelle.

“Ce fut une excellente performance de Daniil, qui a profité d’un AlphaTauri qui a excellé à la majestueuse Imola. Le Russe a été un peu dans l’ombre de Pierre lors des dernières courses, mais a vu le jour dimanche et a conduit une très bonne. carrière », a déclaré Brawn.

Cependant, le directeur sportif de F1 se demande si cette performance l’aidera à renouer avec AlphaTauri en 2021. La vérité est que Helmut Marko, un conseiller de Red Bull, a mis en évidence sa belle carrière, mais a d’autres projets pour AlphaTauri.

“Ces types d’actions justifient d’avoir un siège en F1, mais il faut voir si Red Bull décide de le garder. La Formule 1 est un endroit passionnant pour le moment, avec la quantité de talent que nous avons, quelque chose que nous voulions cultiver avec notre soutien aux championnats de Formule 2 et de Formule 3 », a rappelé Brawn pour conclure.

