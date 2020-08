Flavio Briatore hospitalisé pour COVID-19 craignant que ses conditions ne soient graves, L’Espresso rapporte que l’homme de 70 ans a été admis lundi à l’hôpital San Raffaele de Milan après avoir contracté le virus.

Il n’était pas en soins intensifs mais son état est qualifié de «grave» au moment de ce rapport.

Ironiquement, l’ancien patron de l’équipe de F1 était sur le chemin de la guerre contre le gouvernement italien et ses mesures prévoyaient de lutter contre le coronavirus, y compris la fermeture de lieux de vie nocturne. Parmi ceux-ci, son club milliardaire en Sardaigne a également fermé la semaine dernière après que le restaurant de Porto Cervo ait subi une épidémie active d’infection avec plus de 60 employés testés positifs pour le virus.

Il est également rapporté que Briatore a également participé à un match de football avec d’autres VIP le 15 août à l’hôtel Cala di Volpe de Porto Cervo. Parmi ceux-ci, l’entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic (qui lutte également contre la leucémie) a été testé ces derniers jours positif au COVID-19.

Briatore a une histoire mouvementée en F1, ayant encadré et guidé Michael Schumacher vers ses premiers titres mondiaux de F1 à Benetton. L’Italien flamboyant a également géré l’ascension fulgurante de Fernando Alonso et a supervisé les deux triomphes de l’Espagnol.

Mais il a pour toujours terni son nom lorsqu’il a été impliqué dans le scandale Crashgate 2008 au Grand Prix de Singapour où l’équipe qu’il dirigeait a ordonné à Nelson Piquet junior de faire planter sa voiture pour favoriser la position de Fernando Alonso sur la piste.

L’Espagnol, prétendument ignorant du complot, a dûment remporté la course. Un an plus tard, Piquet a fait sauter le couvercle sur la saga et Briatore a été banni du sport en disgrâce. Néanmoins, à l’écart, il reste une machine à faire des extraits sonores.

Chez GrandPrix247, nous lui souhaitons bonne chance, comme on le ferait à un vieil ennemi qui mérite un certain respect au milieu du dédain qui le ternit, peut-être pour toujours.