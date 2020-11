Le pilote mexicain Sergio Pérez a passé un après-midi célèbre au parc d’Istanbul. Son expérience et son expertise lui ont permis de porter les pneus pluie intermédiaires jusqu’au bout après avoir terminé deuxième de la course la plus difficile de la saison. Il a ainsi conquis son neuvième podium en F1, partageant les honneurs avec le nouveau sept fois champion Lewis Hamilton et le quadruple champion Sebastian Vettel.

“C’est une journée spéciale, le neuvième podium tant attendu est enfin arrivé”, a déclaré Sergio, qui en sortant de la voiture avait l’air incrédule de voir comment ses pneus avaient fini. “Nous sommes restés près du podium plusieurs fois cette année, donc c’est super de profiter du moment maintenant avec l’équipe. C’était une course très excitante et difficile jusqu’à la fin. J’ai essayé de prendre soin de mes pneus, de pousser au bon moment et de garder la température basse. la fenêtre de droite, et en apprenant sur la piste en même temps », a déclaré Checo.

“Avec Max, je ne pouvais rien voir dans mes rétroviseurs car ils étaient pleins de brouillard, donc mon ingénieur me donnait essentiellement des instructions pour aller sur la piste. Soudain, j’ai vu Max s’écarter puis il a disparu”, a expliqué Pérez en évoquant l’erreur. que Verstappen a commis et qui l’a fait tourner en poursuivant le Mexicain.

En ce qui concerne les conditions difficiles auxquelles il a dû faire face à l’issue de la compétition, le Mexicain a commenté: “J’ai dit à mon équipe à la radio que je croyais qu’avec un tour de plus sur ces pneus et ils auraient explosé. Au final, nous avons eu des vibrations extrêmement mauvaises, mais Je pense que c’était un facteur pour avoir la course que nous avons eue, car je devais m’occuper d’eux du début à la fin avec des conditions de séchage. “

“Avec Charles, je ne savais pas qu’il était si proche de moi. Donc dans le dernier tour, c’était une assez bonne bataille avec lui. Il m’a doublé au virage neuf et puis je l’ai dépassé à 11 ans. C’était une course chaotique, mais une bonne.” résultat pour nous », a conclu le tapatío.

Maintenant, Sergio Pérez monte à la quatrième place du championnat des pilotes avec 100 points. Pendant ce temps, son avenir en F1 est inconnu. Ce résultat pourrait à nouveau susciter l’intérêt de Red Bull. On verra ce qu’il se passe.