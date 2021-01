Davide Brivio a officiellement licencié Suzuki aujourd’hui, pour «embrasser» dès que possible son nouveau rôle dans l’équipe Alpine Formula 1.



“C’est une opportunité inattendue, un nouveau défi, qui est apparu de manière inattendue et que je n’imaginais pas. Accepter cela a été une décision difficile”, a déclaré jusqu’à hier le patron de l’équipe Suzuki.

Brivio, qui pour le moment n’a pas voulu parler de sa nouvelle entreprise – il réserve sans aucun doute ses premiers mots pour le moment où l’équipe Alpine annonce officiellement sa signature – a dit au revoir à ceux qui étaient jusqu’à présent ses coéquipiers.

“Le plus difficile a été de quitter ce fabuleux groupe de personnes avec qui j’ai commencé ce projet lorsque Suzuki a décidé de revenir en MotoGP et ceux qui l’ont rejoint pour former cette grande équipe.”

Mais le réalisateur italien a expliqué que le nouveau projet était quelque chose auquel Je ne pouvais pas dire non: “Si je suis triste de quitter ce projet, par contre Je suis très motivé par le nouveau défi. Une motivation qui a été déterminante pour décider de renouveler avec Suzuki ou «d’opter pour une toute nouvelle expérience».

Dans sa lettre à tous les membres de l’équipe Suzuki MotoGP, le manager italien était très fier de tout ce qu’ils avaient accompli ensemble. “Gagner le titre cette année est quelque chose qui restera à jamais gravé dans le livre d’histoire de Suzuki et sera particulièrement gravé dans ma vie.”

“Je tiens à remercier tout le monde, à commencer par la direction de Suzuki, qui a cru en moi, et sans oublier ceux qui travaillent pour l’équipe du Japon. Et d’une manière très spéciale à Joan Mir et Álex Rins pour cette belle saison. Voir Joan remporter le titre a été un rêve pour moi et pour toutes les personnes qui ont travaillé dur et m’ont accompagné dans ce voyage inoubliable ».

“Je souhaite à l’équipe le meilleur et j’espère qu’elle obtiendra encore de meilleurs résultats à l’avenir. Je serai toujours un Suzuki ‘tifosi’. Merci Suzuki! “, A conclu

