C’est la F1 avec laquelle ils ont couru en 1950, avec un moteur V16 et 599 chevaux

Ils s’aventurent à restaurer leur célèbre voiture aux spécifications d’origine

Une unité est déjà attribuée au chef du propriétaire de l’équipe; les deux autres recherchent un acheteur

British Racing Motors (BRM) ressuscitera son fameux Type 15 à partir de 1950 et prévoit d’en construire trois unités. La célèbre marque automobile travaillera avec les restaurateurs Hall et Hall pour ramener l’un de ses modèles les plus célèbres.



L’équipe a fait ses débuts en Formule 1 dans les années 50 et a participé au Championnat jusqu’en 1977. Aujourd’hui, pour la première fois depuis, ils se lancent dans l’aventure de la refabrication d’une voiture, selon Autocar.

Ils le feront dans les locaux des restaurateurs de Hall and Hall dans le Lincolnshire et le défi est de construire une voiture avec les mêmes spécifications que les années 1950, dont il n’y a qu’une seule unité. Les ingénieurs travailleront à partir de 20 000 dessins originaux et 5 000 plans.

“Ce ne sera pas une interprétation moderne. Ce sera exactement tel qu’il était”, a précisé BRM, soulignant à quel point il est facile de travailler à partir de plans simples à comprendre de la voiture.

Ainsi, les nouveaux Type 15 seront animés par un moteur V16 de 1,5 litre sur mesure capable de délivrer 599 chevaux et limité à 12 000 tours par minute, et équipé d’une boîte de vitesses à cinq rapports. Le tout monté sur un châssis de seulement 736,6 kilos et, comme l’original, avec des pneus Dunlop.

La première unité est déjà réservée. Ce sera pour John Owen, fils du chef d’équipe Sir Alfred Owen. “Voir ‘The Pampas Bull’ (

Jose Froilan Gonzalez) et, surtout, Fangio maîtriser la puissance du V16 était très spécial. Le son fabuleux du moteur résonne encore dans mes oreilles 70 ans plus tard », souligne John.

«Égoïstement, j’ai toujours rêvé d’entendre ce son à nouveau, mais maintenant j’aimerais partager ce sentiment avec les autres. Entendre le V16 à pleine puissance pour la première fois est quelque chose de spécial, quelque chose que vous n’oublierez jamais», décrit John.

BRM accepte les demandes d’acheteurs potentiels pour les deux autres unités, mais avance que les propriétaires doivent s’engager à les utiliser.

