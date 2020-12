Je n’ai pas de mots! L’interprétation actuelle que le studio de design allemand Uedelhoven Studios a faite de la mythique Bugatti Type 35, baptisée Bugatti 35 Type D, ne produit qu’un sentiment: je la veux, j’en ai besoin! Et si je dois ajouter quelque chose, un petit mot me suffit, MAINTENANT.



Uedelhoven Studios est peut-être peu connu du grand public, mais certaines de ses œuvres le sont, car il a réalisé des «concepts» célèbres pour diverses marques. De la Lamborghini Miura 2016 à la Hyundai Prophecy e 45 ou à l’Audi AI: ME, en passant par la Koenigsegg Gemera, la Mercedes F125, la BMW 2002 Homage Concept, la Rolls Royce Vision Next 100, le Concept VW T-Cross Breeze, la Mercedes EQ ou la Cupra Tavascan.

Ce 35 Type D est son propre projet, une réinterprétation actuelle qui maintient les essences philosophiques et de style clés, mais avec des technologies, des composants et des matériaux modernes, plutôt que ceux avancés actuels.

Immédiatement reconnaissable. Deux places, roadster, roues étroites – mais pas autant que l’original – et avec un bon diamètre et un devant réduit à la calandre typique Bugatti en fer à cheval. Et la couleur ‘bleu france’ bien sûr … même si sur les côtés les bas sont en noir et aussi sur le dos: ils sont une concession à la modernité, aux besoins d’une aérodynamique qui confie le ‘downforce’ à l’effet de sol, ce n’était pas une question de recourir aux ailerons. Il faut reconnaître que ces éléments – «jupe» et diffuseur en fibre de carbone – sont harmonieusement intégrés, tout comme certains appendices avant en fibre de carbone.

L’habitacle est clairement vintage, avec des sièges en cuir marron, les mêmes que ceux qui tapissent les panneaux de porte intérieurs et le tunnel de transmission. Le pommeau de vitesses est en bois et le tableau de bord montre des touches de carbone.

Bien sûr, moteur avant à propulsion arrière non spécifié, freins actuels et suspensions indépendantes.

Bien que ce projet remonte à 2015 et ait été réalisé pour Bugatti, la marque ne l’a jamais montré et c’est maintenant qu’il a vu le jour.

Il est vrai que Bugatti a récemment présenté son concept Bolide, inspiré des voitures actuellement en compétition au Mans, avec un look aérodynamique plus sophistiqué. Ses lignes plus tourmentées contrastent avec l’élégance sereine de ce 35 Type D.

