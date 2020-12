Il n’y a qu’une seule unité, qui a été vendue 11 millions d’euros

Aujourd’hui, Bugatti l’expose à Molsheim, la ville française où elle a son usine

La Bugatti La Voiture Noire a l’honneur d’être l’une des voitures les plus exclusives de l’histoire, comme en témoignent les 11 millions d’euros avant impôts que son propriétaire a payés en 2019 pour reprendre sa propriété. Désormais, ce même chauffeur a permis à Bugatti de l’exposer dans la ville française de Molsheim dans le cadre des vacances de Noël.



Molsheim est la ville où Bugatti a son usine, c’est donc le lieu choisi pour cette célébration. La Voiture Noire est exposée dans une boîte en verre à côté de l’arbre de Noël de l’hôtel de ville, ce qui en fait l’ornement de fête le plus cher en mémoire.

La Bugatti La Voiture Noire a été présentée au Salon de Genève 2019 comme une réinterprétation du légendaire Type 57 SC Atlantic. Il a une esthétique différente par rapport au Chiron sur lequel il est basé et avec son moteur de 1500 chevaux.

La Voiture Noire fait partie de la gamme One Off de Bugatti, qui se traduit par des voitures hautes performances produites en séries très limitées. Vivez avec la Bugatti Centodieci et la Bugatti Divo.

Avec une Chiron comme base, la Bugatti La Voiture Noire se distingue par une face avant entièrement repensée avec des pièces en fibre de carbone qui gagnent en longueur. Cependant, ce n’est pas ce qui ressort le plus de la face du véhicule. Si l’on regarde l’essuie-glace du pare-brise, il est situé dans la partie centrale du verre, tout comme il l’était dans l’ancien modèle, tandis que le montant A y est intégré.

Tous ces détails qui cherchent à rappeler le Type 57 SC Atlantic n’évitent pas la présence d’autres éléments de courant absolument nécessaires, comme les grandes prises d’air par lesquelles le moteur est refroidi. A noter également des roues au design agressif dans une finition bicolore, à travers lesquelles apparaissent des étriers de frein bleus et un arrière dans lequel le verre disparaît. On y trouve également une bande de led qui traverse la largeur du véhicule, tandis qu’un peu plus bas se trouve un diffuseur radical et six sorties d’échappement.

Là où la Bugatti La Voiture Noire ne cache aucune surprise, c’est dans le moteur, qui est le même que celui de la Bugatti Chiron. On rencontre ainsi un W16 de 8,0 litres à quatre turbos capable de développer une puissance de 1 500 chevaux et un couple maximal de 1 600 Newton mètres.

Comme nous l’avons dit au début, seule cette unité Bugatti La Voiture Noire sera fabriquée, qui au moment de sa présentation avait déjà un propriétaire. On ne connaît pas son identité, mais on sait qu’il a payé 11 millions d’euros – hors taxes, puisqu’avec eux il atteint 16,5 – pour avoir dans son garage l’une des voitures les plus exclusives de toute l’histoire.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 16/12/2020 Il est exposé comme décoration de Noël à Molsheim. 19/03/2019 Présentation au Salon de Genève.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard