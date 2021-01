Il croit qu’un Fernando “plus instruit” sera vu

Applaudissez le retour de Fernando en Formule 1 et sa préparation physique intense

Jenson Button attend un Fernando Alonso plus éduqué et plus humble à son retour en Formule 1 cette année. Le Britannique, qui partageait une équipe avec le double champion d’Espagne, se réjouit d’être de retour dans la catégorie reine.



Alonso et Button ont partagé une équipe dans la deuxième étape de l’Espagnol avec McLaren, dans les saisons 2015 et 2016. Après avoir travaillé avec lui alors, Jenson espère que le Fernando qui revient en Formule 1 sera plus mature et aussi plus humble et éduqué.

“Je pense qu’il est cool. Il a une vraie personnalité et je pense vous avez probablement appris à être un peu plus humble ces dernières années. Je pense que vous verrez un Fernando Alonso vraiment fort et éduqué », a souligné Button dans Planet F1.

Button applaudit la préparation physique intense qu’effectue Alonso, puisqu’il est «dans sa cinquième» et rappelle qu’avec l’âge, il est de plus en plus important de travailler le corps pour donner le maximum sur la piste.

“Il est très bon pour le sport, très bon pour lui et il semble qu’il travaille dur pour être en forme, ce qui est génial. Il en aura besoin car il n’est plus un enfant!”, A ajouté Frome.

Enfin, le Britannique estime que le retour d’Alonso est également une bonne nouvelle pour Renault, qui aura un mélange d’expérience et de jeunesse dans son garage cette année, avec Fernando et le jeune Esteban Ocon.

“C’est aussi bien pour Renault, une équipe avec laquelle ils ont remporté deux championnats, de revenir avec eux. Fernando doit combler le grand vide laissé par Daniel Ricciardo, qui était très bon et ne s’en souciait pas du tout. Daniel chez McLaren avec Lando mais oui, c’est formidable de voir Fernando revenir sur la grille », a déclaré Button pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard