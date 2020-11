Pense que Fernando reviendra très changé

Il souligne qu’Alonso d’il y a trois ou quatre ans “vous ne voudriez pas l’avoir dans votre équipe”

Jenson Button estime que le Fernando Alonso qui reviendra en Formule 1 dans quelques mois sera “très différent” et un meilleur joueur d’équipe. Le Britannique pense que l’expérience en dehors du Grand Cirque a été bonne pour lui et qu’elle se manifestera à son retour.



Button, qui partageait une équipe avec Alonso, pense que le coureur qui reviendra au Gran Circo l’année prochaine sera “très différent” de celui qui est parti à la fin de la saison 2018. Celui de Frome pense que des expériences comme celles que Kimi Räikkönen et Fernando ont vécues en dehors de la F1, ils les aident à devenir de meilleurs pilotes. C’est pourquoi il estime que le pilote qui reviendra dans la catégorie aux mains de Renault sera très différent.

“Räikkönen a quitté la Formule 1, il a passé quelques années à l’étranger et a réalisé à quel point la Formule 1 est bonne. C’est pourquoi ils reviennent et c’est pourquoi Fernando va revenir. Il l’a certainement aidé et Fernando reviendra aussi comme un meilleur pilote, je pense. Soit avec plus de compétences en tant que pilote, soit avec une manière différente de travailler avec l’équipe, je pense que ce sera très différent », a déclaré Button dans des déclarations à Autosport.

Jenson était l’un des derniers coéquipiers de Fernando en F1 et il souligne qu’il était quelqu’un que vous ne voudriez pas avoir dans votre équipe il y a trois ou quatre ans. Cependant, il estime que le retour d’Alonso a appris des expériences telles que la Coupe du monde d’endurance, le Dakar et Indianapolis sur le travail d’équipe et cela fait de lui un athlète avec une valeur ajoutée évidente.

“Ce sera intéressant de voir pourquoi vous ne voudriez pas de Fernando d’il y a trois ou quatre ans dans votre équipe, mais maintenant je pense qu’il est plus un joueur d’équipe et comprend ce qui est nécessaire pour réussir”, a ajouté Button pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard