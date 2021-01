Le pilote s’est donné pour objectif d’essayer de nouvelles choses, dont le Dakar

Le Britannique a déjà eu des expériences antérieures dans d’autres catégories de rallye

Jenson Button évoque la possibilité de participer au Dakar en 2022, tout en rappelant ce qui s’est passé lors de l’édition de cette année. S’il était rempli, ce ne serait pas la première fois que le pilote britannique se lancerait dans une aventure du genre, comme il l’a déjà fait en Rallycross et en Baja 1000.



Jenson Button a revu le Dakar de cette année. Il met en évidence les conditions et les différents terrains auxquels les participants de cette édition ont dû faire face. Button pense que les étapes étaient tellement amusantes, il est sûr qu’il aurait adoré concourir.

“Le Dakar 2021 en Arabie saoudite est terminé. Il y a beaucoup à retenir, car c’est presque deux semaines d’action sur des terrains très différents et avec des températures différentes; beaucoup de dunes, des sections avec de gros rochers, des zones côtières avec des rochers plus petits que j’aurais aimé parce que cela a dû être très amusant », a déclaré Button.

Tant de choses ont retenu l’attention du pilote qu’il n’exclut pas de s’engager pour l’aventure Dakar l’année prochaine. Le cavalier britannique aime tenter de nouveaux défis et a déjà exprimé son intention de participer à un sport aussi extrême.

“J’ai vraiment apprécié cette année et j’ai hâte de la voir en 2022, peut-être un peu plus près de l’action. Mon objectif est d’essayer de nouvelles choses, de nouveaux défis … et le Dakar est un sport extrême, quelque chose auquel j’aimerais beaucoup participer. l’avenir. Oui, vous pourriez me voir au départ l’année prochaine », a avoué le Britannique.

De plus, il n’a pas manqué l’occasion de féliciter le vainqueur de l’édition, ainsi que ses concurrents les plus féroces, dont Carlos Sainz.

“Félicitations à tous ceux qui ont participé, car cela ressemblait à un rallye épique. Peterhansel l’a encore fait, et cette fois il a eu une grande compétition avec Al-Attiyah et aussi avec Carlos Sainz et d’autres. J’adore voir les voitures de la Dakar et les motos aussi », a-t-il souligné.

La proposition du pilote britannique n’est pas une surprise car il faut se rappeler que l’amour de Button pour le rallye n’est pas nouveau. Il a déjà participé au Rallycross en 2017 et, plus récemment, à la Baja 1000. Bien que son expérience dans les Bajas n’ait pas été entièrement enrichissante, le pilote était bloqué à Ensenada, au Mexique, pendant 17 heures après avoir perdu le contrôle de sa voiture.

