La version la plus puissante dépasse les 400 chevaux

Met en valeur son intérieur spacieux avec l’écran incurvé de 48 pouces

Le Byton M-Byte est le premier modèle du constructeur chinois, et est propulsé par un ou deux moteurs électriques, des options qui développent respectivement 272 et 408 chevaux. Son arrivée sur le marché doit intervenir en 2022.



Le nouveau Byton M-Byte C’est le premier modèle de cette marque chinoise. Malgré sa provenance, l’objectif est de le vendre en Europe, où il doit concurrencer des modèles comme le Tesla X, le Mercedes-Benz EQC ou l’Audi e-tron.

Son lancement commercial a été retardé à plusieurs reprises. En fait, au milieu de l’année dernière, le fabricant a suspendu ses opérations en raison de la crise des coronavirus. Cependant, l’investissement de Foxconn, fabricant de l’iPhone, et de la Nanjing Delevopment Zone a soulevé le projet au point d’annoncer que l’objectif est de mettre le M-Byte en vente en 2022.

BYTON M-BYTE: EXTÉRIEUR

Les lignes extérieures de la Byton M-Byte, qui mesure 4,66 mètres de long, est fluide et dynamique, et est marqué principalement par la ligne de toit, qui est relativement basse et incurvée vers le bas. Tout cela améliore l’aérodynamisme et, par conséquent, aide à avoir une plus grande autonomie.

L’avant est assez frappant, en plus des formes de ses optiques, par la présence d’un joint chromé entre eux où l’on peut lire le nom du fabricant. Juste en dessous, il apparaît le logo au-dessus de la grille aveugle.

BYTON M-BYTE: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Byton M-Byte Il se distingue notamment par son écran incurvé de 48 pouces, qui est le plus grand installé dans une voiture de série. Byton le définit comme un «écran d’expérience partagée». Cela permet d’accéder aux services de connectivité et aux commandes du véhicule, et nous pouvons le contrôler à partir d’un autre écran de 7 pouces situé au centre du volant ou d’une tablette de 8 pouces située entre les deux sièges avant. Il peut également être contrôlé par la voix et les gestes. Grâce à cela, l’intérieur est pratiquement dépourvu de boutons de commande, à l’exception de l’essentiel: volant, accélérateur et frein. De plus, les sièges avant peuvent être retournés pour créer un espace de conversation ou de rencontre entre tous les occupants du véhicule.

BYTON M-BYTE: ÉQUIPEMENT

Il Byton M-Byte propose une batterie de systèmes d’assistance à la conduite qui vous fait annoncer un niveau 2 de conduite autonome. Parmi eux, le régulateur de vitesse adaptatif avec commande de direction et de freinage. Cependant, ses créateurs affirment qu’à l’avenir, il pourrait proposer des systèmes plus complexes qui élèvent le niveau d’autonomie.

La marque a confirmé qu’elle utilisera une reconnaissance facile pour améliorer l’expérience utilisateur à la fois chez le concessionnaire et dans le trafic quotidien. Chez le concessionnaire, la reconnaissance permettra à l’utilisateur de mieux connaître, de se souvenir de ses préoccupations et d’offrir ainsi une expérience plus agile, directe et personnalisée que la stratégie traditionnelle. Un exemple qu’ils donnent: si avant d’entrer en concession un client s’est entretenu au téléphone avec la marque sur l’autonomie et la recharge de l’électrique, la reconnaissance faciale permettra aux travailleurs de l’entreprise d’accéder rapidement à leur historique pour leur offrir une expérience plus agile et direct.

Il y aura également une reconnaissance faciale à l’intérieur du véhicule. Lorsqu’un passager configure son utilisateur dans le Byton, le système le suivra et connaîtra sa position dans la voiture pour fournir des services d’infodivertissement adaptés à ses besoins. Un exemple pratique qu’ils ont mis: vous montrer la série que vous avez commencé à regarder la veille sur votre téléphone ou arrêter la lecture d’une vidéo si nous détournons le regard de l’écran.

BYTON M-BYTE: MÉCANIQUE

Il Byton M-Byte il est propulsé par un moteur électrique de 200 kilowatts – 272 chevaux – et 400 Newton mètres de couple. Sa batterie fait 71 kilowattheures et devrait permettre de parcourir 360 kilomètres entre les charges selon le WLTP dans le cas de la version à deux roues motrices, les arrière. Il existe également une version 4×4, avec deux moteurs qui offrent un total de 300 kilowatts – 408 chevaux – et 710 Newton mètres de couple. Dans ce cas, la batterie est de 95 kilowattheures pour une autonomie de 435 kilomètres.

Byton dit qu’avec un chargeur de 150 kilowatts, il sera possible d’atteindre 80% de charge en seulement 35 minutes, mais il admettra également une charge en courant alternatif – entre 3,7 et 22 kilowatts. La marque affirme qu’elle répondra aux normes habituelles de chaque marché.

BYTON M-BYTE: PRIX

Le prix du Byton M-Byte reste à découvrir.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/05/2021 Byton reçoit un investissement externe et annonce le lancement du M-Byte en 2022. 30/09/2019 Détails de l’équipement et des prix sur le marché allemand. 09/11/2019 Premières données et images lors du salon de Francfort.

