Un document a été divulgué qui anticipe les dates de lancement de sept modèles Mercedes pour l’année 2021. De l’EQA récemment introduit à l’EQS attendu, en passant par les modèles de la famille AMG et Maybach.



L’image, d’origine anonyme et collectée par le portail CarBuzz.com, anticipe la date de début de commercialisation et de livraison des véhicules neufs de l’usine Daimler.

La première voiture de la liste est la Mercedes EQA, présentée cette semaine. Les informations divulguées montrent que sa commercialisation débute le 4 février, date qui coïncide avec les données annoncées par la marque.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C et le lifting Mercedes CLS sont attendus au deuxième trimestre. Le premier commencerait sa commercialisation à la fin du mois de mars et le second le ferait en avril.

Au début du troisième trimestre arrivera la Mercedes-Maybach Classe S, présentée à la fin de l’année dernière, suivie prochainement par la Mercedes EQS électrique, qui complètera la famille Classe S. Selon le document, l’EQS pourrait ouvrir des réservations à fin avril et livraisons complètes en août.

Un lifting de la Mercedes-AMG GT 63 S sera également présenté.

À la fin de l’année, la nouvelle génération de Mercedes SL verra le jour, qui achèvera ses livraisons début 2022.

Si les prévisions sont remplies, ce sont les nouveautés de Mercedes pour 2021: deux électriques, deux nouvelles générations thermiques et un lifting; ainsi qu’une mise à niveau Maybach et AMG.

