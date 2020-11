A quelle heure est le GP de Bahreïn Formule 1? Comment puis-je le regarder à la télévision? La saison 2020 débute son dernier triplé avec la première course à Sakhir. Nous vous expliquons comment suivre cet événement.



Les deux premiers auront lieu vendredi séances d’essais libres. Le premier débutera à 12h00 CET, le second à 16h00 CET. Chacune durera 90 minutes et les équipes auront une liberté absolue pour commencer à travailler sur les réglages de leurs voitures respectives.

Le samedi matin, les pilotes participeront aux derniers essais libres à 12h00 CET. Puis viendra le moment de vérité: séance de qualification. Le combat pour la pole position débutera à 15h00 CET et se terminera à 16h00 CET avec l’une des dernières grilles de départ de la saison.

Pour vivre la 15e course de la saison, il faudra attendre dimanche. le GP de Bahreïn commencera à 15h10 CET. Il est prévu d’avoir un total de 57 tours ou un maximum de deux heures, au cas où il serait impossible de terminer la distance de course dans le temps prévu. Cela signifie qu’il se terminera à 17h10 au plus tard.

Comme d’habitude dans tous les Grand Prix, du jeudi au dimanche il y aura un conférence de presse par jour. Les pilotes s’exprimeront jeudi à 14h00 CET et les ingénieurs parleront vendredi à 14h00 CET. Samedi, les trois meilleurs finissants assisteront aux médias vers 16h15 CET. Dimanche, les trois pilotes sur le podium feront de même à 17h15.

Heure CET * Heure locale Gratuit 1 27/11 12: 00-13: 30 14: 00-15: 30 Gratuit 2 27/11 16: 00-17: 30 18: 00-19: 30 Gratuit 3 28/11 12: 00-13: 00 14: 00-15: 00 Qualifications 28/11 15: 00-16: 00 17: 00-18: 00 GP de Bahreïn 29/11 15: 10-17: 10 17: 10-19: 10

* L’heure CET correspond à l’heure péninsulaire de l’Espagne.

En Espagne, toutes les sessions du week-end peuvent être suivies en direct et en direct par Movistar F1, qui est la seule télévision ayant le droit de diffuser et de retransmettre le championnat du monde de Formule 1.

SoyMotor.com surveillera chaque minute de toute l’activité sur la piste grâce à son écriture directe, couronnée par une narration audio des qualifications et de la course via sa chaîne YouTube.

Ce portail proposera également la chronique de toutes les sessions, ainsi que les réactions de tous les protagonistes.

