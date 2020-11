Aller en Formule 1 sur la bonne voie suivant l’intérêt de Volkswagen

Il explique que les raisons pour lesquelles Honda a quitté la F1 ont été “économiques”

Le président-directeur général de la Formule 1, Chase Carey, souligne l’intérêt qui existe en dehors de la F1 pour les moteurs du futur du sport, notamment après avoir lu les déclarations du président de Volkswagen.



Le président de Volkswagen, Herbert Diess, a souligné qu’une F1 plus durable semblerait plus amusante et intéressante que la Formule E. Ces mots, selon Carey, justifient la nouvelle orientation de la catégorie reine, puisqu’elle démontre son attractivité pour les nouveaux constructeurs.

“Cela n’aurait pas pu être plus positif en ce qui concerne notre destination et l’importance que nous avons en tant que plate-forme”, a souligné Carey lors d’une conférence avec des investisseurs, selon The Race.

“Je crois que, alors que nous continuons à montrer et à diffuser plus d’informations sur nos objectifs de développement durable dans la nouvelle génération de moteurs, nous augmentons le soutien et l’intérêt des partenaires existants et des nouveaux partenaires potentiels quant à l’importance de cela dans leur avenir”, a ajouté le manager américain.

D’autre part, Carey révèle que les raisons qui ont poussé Honda à quitter la Formule 1 après la saison 2021 étaient “économiques”. De plus, il met en évidence la situation que connaît actuellement l’industrie.

“C’était, de mon point de vue, principalement dû aux défis économiques pour Honda en général. L’industrie du sport automobile en général a des défis à relever et je pense que Honda vit et lutte clairement ces défis. Je pense que c’était le principal problème », a ajouté Carey.

Pour le moment et avec le départ prévu de Honda, la F1 n’aura à nouveau que trois pilotes pour dix équipes à partir de la saison 2022. Par contre, il arrive que tous les pilotes redeviennent des équipes, bien au contraire qu’avec Honda, qui ne fournit que des groupes motopropulseurs.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard