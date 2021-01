L’Indien sera pour la deuxième année consécutive avec l’équipe britannique

Après une année 2020 difficile, il espère faire un pas en avant en 2021

Dan Ticktum en tête de la liste des candidats pour le deuxième siège

Carlin a confirmé Jehan Daruvala comme pilote officiel pour 2021. L’Indien continuera en Formule 2 avec la même équipe avec laquelle il a fait ses débuts en 2020 et espère faire un pas en avant cette saison, car sa première année a été très difficile à surmonter. clairement par Yuki Tsunoda.



Daruvala est passé de bas en haut au cours de la saison, clôturant la saison avec sa première victoire de catégorie dans la même dernière course à Sakhir. L’Indien a gagné la confiance de Red Bull et de l’équipe et aura une seconde chance en 2021, année où il est confiant de faire un pas en avant et de se battre plus souvent pour les victoires.

“Je suis très heureux d’annoncer que je continuerai en Formule 2 avec Carlin en 2021. Nous avons fait beaucoup de progrès la saison dernière et avons également surmonté de nombreux obstacles ensemble. Nous avons très bien terminé la saison avec ma première victoire. Maintenant, nous sommes confiants et notre objectif doit être le premier. étape du podium dans toutes les courses. Il faut avoir du rythme dès le départ », a déclaré Daruvala dans un communiqué.

Daruvala aura deux autres pilotes Red Bull Academy courir contre lui en 2021, Liam Lawson et Jüri Vips, qui ont été confirmés par Hitech GP. L’Indien est très reconnaissant à la marque de boissons énergisantes et à ses sponsors pour cette opportunité et assure qu’il va tout donner pour réussir cette saison.

“Je suis très fier de porter à nouveau les couleurs Red Bull cette saison et je tiens à remercier Helmut Marko et mes sponsors pour leur soutien et leur confiance. Je vais tout donner dès la première course en 2021”, a déclaré Daruvala pour conclure .

Quant au deuxième siège, le chef d’équipe Trevor Carlin a reconnu que Dan Ticktum était le principal candidat pour courir avec eux. Le Britannique a roulé avec Carlin lors des tests d’après-saison à Bahreïn et il semble actuellement le mieux placé pour rejoindre l’équipe en 2021.

