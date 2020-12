Carlos Sainz et Lucas Cruz ont été les plus rapides dans la première étape de Baja Hail 2, une spéciale de 312 kilomètres avec départ et arrivée à Aqaba.



Sainz a contrôlé l’étape après avoir pris la tête au deuxième point de contrôle –km 142–, notamment pour ouvrir un écart entre le deuxième et le troisième –km 186–. Sur ces un peu plus de 40 kilomètres, Sainz a pris deux minutes de Nasser Al-Attiyah, qui a su maintenir, voire augmenter légèrement, jusqu’au bout pour finir avec 2’20 ” d’avance sur le pilote Toyota et 4’30 ‘ ‘à propos de Stéphane Peterhansel, le partenaire de Sainz dans Mini.

Suite à la domination d’Al-Attiyah lors de la première Baja la semaine dernière, Sainz et Mini ont réagi. La bataille avec Toyota semble très serrée et le terrain de chaque étape peut être le facteur décisif, car il est plus favorable aux deux roues motrices ou au 4×4.

La différence faite par Sainz est importante car la deuxième et dernière étape, demain, est courte, à peine 180 kilomètres.

Sur l’étape d’aujourd’hui, Yazeed Al-Rajhi a été très rapide. Il a été le plus rapide dans le premier secteur, mais a perdu trois minutes dans le second. De là, il a maintenu son rythme de tête, mais a perdu encore deux minutes dans le dernier secteur et a été devancé par Peterhansel.

Dans la bataille pour la Coupe des Victimes FIA, Vasilyev –Mini– a de nouveau battu Ten Brike, bien que par le minimum, le Russe Jakub Przygoński et les Pays-Bas sont entrés dans le but séparés par seulement sept secondes, ce qui le titre sera joué à face ou à face demain.

CLASSIFICATION

Carlos Sainz –Mini Buggy–: 3 heures 19’41 ” Nasser Al Attiya –Toyota–: à 2’20 ” Stephane Peterhansel –Mini Buggy–: à 4’30 ” Yazeed Al Rajhi –Toyota–: à 5 ‘ 13 ” Vladimir Vasileyev –Mini 4×4–: à 8’26 ” Jakub Przygonsky –Toyota–: à 8’27 ” Bernhard Ten Brike –Toyota–: à 8’33 ” Yasir Hamad Al Seidan –SRT–: a 13’49 ” Martin Prokov –Ford–: à 19’07 ” Erik Van Loon -Toyota-: à 20’29 ”

