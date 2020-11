Les deux pilotes espagnols représenteront Acciona et QEV Tech

Le championnat débutera en 2021 et rivalisera avec les SUV électriques

Carlos Sainz rejoint l’Extreme E et Acciona en profite à la volée pour être présent dans un type de compétition qui correspond parfaitement aux objectifs «énergie verte» du groupe espagnol. Laia Sanz sera sa coéquipière avec la société espagnole QEV Tech.



La voiture de l’équipe espagnole QEV aura Carlos Sainz et Laia Sanz comme pilotes et sera sponsorisée par Acciona, qui donnera son nom à l’équipe. La présentation officielle aura lieu lundi.

Pour Acciona, l’un des premiers groupes mondiaux en matière de production d’énergie durable, c’est une étape logique après que le puissant groupe espagnol ait été le premier à participer avec un buggy entièrement électrique au Dakar. Trois participations au grand test, et ils ont réussi à le terminer dans la dernière tentative, un record qui restera dans les annales de l’histoire. Le buggy a également participé à d’autres tests tout-terrain.

Le pilote madrilène, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, rejoint cette nouvelle compétition tout-terrain aux commandes de la voiture QEV Tech, techniquement commandée par Joan Orús.

Le choix de Laia Sanz est dû à la fois à son expérience des raids moto et à sa participation aux 24 Heures de Barcelone.

Comme on le sait, la compétition nécessite la participation d’équipes mixtes. Tous auront la même voiture, un buggy électrique surnommé l’Odissey 21 E-SUV, dans le style des débuts de la Formule E. Mais le buggy est bien plus puissant même que les voitures officielles du Dakar, puisque 550 chevaux ont été annoncés ; et il est également plus léger que les voitures Dakar puisqu’il pèse 1 650 kilogrammes.

Les 12 équipes choisies et participeront à cinq tests dans les endroits les plus spectaculaires de la planète. Dans sa première édition, les sites sont le désert d’Arabie, le lac Rose, à Dakar, au Groenland, en Amazonie et La Tierra del Fuego, en Argentine.

