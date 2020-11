Le nouvel équipement Extreme E a été dévoilé aujourd’hui

Carlos Sainz Sr.et Laia Sanz seront les pilotes en 2021

Carlos Sainz Jr. fera partie du conseil d’administration de la neuvième équipe confirmée pour la saison inaugurale Extreme E, l’Acciona Sainz XE Team, avec laquelle Carlos Sainz Sr. et Laia Sanz courront, aux côtés de QEV Tech.



Le pilote de Formule 1 McLaren – Ferrari dans un mois – soutiendra la nouvelle aventure de son père, qui défend sa troisième couronne sur le Dakar en janvier. Sainz Sr. s’est contenté de collaborer, pour la première fois, sur et hors piste avec son fils dans son propre projet de course: “C’est ma première expérience professionnelle et sportive avec lui”, a expliqué Sainz Sr. dans la présentation du événement auquel SoyMotor.com était présent.

Sainz Jr. ne sera cependant pas le premier pilote de F1 à faire partie de l’Extrême E – plus ou moins directement – en 2021, étant donné que Lewis Hamilton et Nico Rosberg auront leurs propres équipes, donc trois noms de famille directement La F1 fera partie du cours inaugural XE.

“Il voulait être présent et soutenir cette initiative, et comme Hamilton et Rosberg, nous voulons compter sur son soutien et son opinion, même s’il a déjà suffisamment de problèmes. Je pense que c’est quelque chose de positif pour l’équipe et tous ses membres”, a-t-il déclaré. Cité par Sainz Sr.

Toujours intéressé par le monde du rallye, Sainz Jr. testera l’Odyssey 21 de l’équipe Acciona Sainz XE à un moment donné, comme son propre père l’a confirmé, après avoir raconté une petite anecdote lors d’un appel entre les deux dimanche soir, après le GP de Bahreïn Formule 1.

“J’espère que ça ne deviendra pas trop lourd. Hier, il m’a appelé pour me demander comment allait la voiture et je lui ai dit que dans l’autre sens, je devais lui parler de sa carrière en F1. Mais il voudra sûrement tester la voiture et faire un tour, c’est sûr. qui fera un test », a terminé.

C’est la nouvelle voiture de l’équipe Acciona Sainz XE pour le #ExtremeE pic.twitter.com/oXjdKqf8y9 – SoyMotor.com (@SoyMotor) 30 novembre 2020

