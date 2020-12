Ils préparent une vidéo pour dire que Sainz est leur cadeau de Noël pour Ferrari

Initiative McLaren originale qui montre la grande affection qu’ils ont pour Sainz

McLaren continue en mode adieu. L’équipe a voulu montrer à nouveau son affection pour Carlos Sainz et ils ont surpris avec une vidéo dans laquelle ils félicitent Ferrari pour Noël et assurent que le pilote est leur cadeau. Ceux de Woking soulignent à quel point ils ont pris soin de lui pendant ces deux années et espèrent seulement que la Scuderia fera de même à partir de 2021.



Il existe des façons et des moyens de féliciter Noël. Bien sûr, celui de McLaren n’a pas de déchets. L’équipe a eu l’idée de préparer une vidéo pour féliciter Ferrari pour Noël dans laquelle ils présentent Carlos Sainz comme leur cadeau à ces dates. Si ce n’était pas déjà original, il y a aussi le fait que l’équipe fait un effort pour que le message soit en italien.

McLaren souligne à quel point ils ont pris soin de Carlos au cours de ses deux années avec l’équipe et espère seulement que la Scuderia fera de même pour lui à partir de maintenant. Encore un exemple de l’amour qui existe dans l’équipe pour le pilote espagnol, qui courra depuis 2021 dans l’une des équipes les plus titrées de la Formule 1.

Ceci est la vidéo et ici vous pouvez lire le message d’accompagnement:

Un message à nos amis de @ScuderiaFerrari et aux célèbres tifosi. #GoodbyeCarlos pic.twitter.com/B24NYpzOgF – McLaren (@ McLarenF1) 16 décembre 2020

“A nos amis de la Scuderia Ferrari et du célèbre tifosi,

aujourd’hui, nous voulons vous envoyer un message. Vous étiez et êtes parmi nos plus anciens rivaux et aussi parmi les plus féroces. Nous respectons votre histoire et votre héritage comme nous le faisons.

Nous apprécions chaque bataille avec l’équipe rouge. McLaren et Ferrari sont comme deux opposés qui s’attirent. Vous êtes à la fois rivaux et amis et nous avons du respect pour la Scuderia et les Tifosi.

Alors à cette période très spéciale de l’année, nous voulons vous faire un cadeau. Nous nous en occupons depuis deux ans. Nous avons pris soin de lui et nous l’avons aidé à grandir. Maintenant c’est ton tour. Prenez-en soin comme nous l’avons fait.

Au revoir, à l’année prochaine.

Joyeux Noël”.

