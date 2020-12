Ce dimanche, l’Espagnol dira au revoir à McLaren après deux ans

Carlos a beaucoup grandi pendant son séjour à Woking et a fait un saut en qualité

Sainz se souvient de neuf grands moments à bord de la voiture orange papaye

Carlos Sainz dira au revoir à McLaren ce dimanche après le GP d’Abu Dhabi. L’Espagnol quittera Woking après deux ans au cours desquels il a fait un pas en avant en tant que pilote. À l’été 2018, il a opté pour un nouveau projet très risqué qui a porté ses fruits et lui a procuré de grandes joies et des moments qu’il n’oubliera jamais. Ce sont les neuf raisons pour lesquelles Carlos, expliqué par lui-même, n’oubliera jamais McLaren.



1. LE GRAND BIENVENUE AU TEST ABU DABI

Sainz s’est senti chez lui lors de son premier jour en tant que pilote McLaren. L’Espagnol est venu dans l’équipe après le GP d’Abu Dhabi 2018, sa dernière course avec Renault, pour tester sa nouvelle voiture. Dès le début en espagnol, il était très à l’aise dans cette atmosphère et ces 150 premiers tours ont été très importants pour gagner en confiance pour l’hiver. Après cela, ils ont commencé à travailler sur les faiblesses de cette voiture pour revenir plus fort en 2019.

2. L’AVANCE DU KVYAT À MONACO 2019

Le passage de Sainz avec McLaren n’a pas bien commencé, car il n’a pas marqué dans les trois premières courses en raison de divers revers. A Bakou et en Espagne, la situation s’est améliorée mais à Monaco, Carlos a montré tout son potentiel. Ce jour-là, il a obtenu une superbe sixième place, étant le meilleur des autres.

De plus, au départ, il a réalisé l’un des meilleurs dépassements de sa carrière contre Daniil Kvyat à l’extérieur du virage trois, ce qui semblait impossible à faire. Lui-même avoua lui-même s’être surpris par cette manœuvre, dans laquelle la moindre erreur l’aurait fait se heurter au mur.

3. RETOUR ET PREMIER PODIUM AU BRÉSIL

Sainz est sorti dernier après un problème de qualification et dans une course où il n’avait rien à perdre, il a réalisé le meilleur retour de sa carrière pour monter sur le podium d’une manière atypique et incroyable. Près d’une heure après avoir franchi le drapeau à damier, le premier podium espagnol en Formule 1 était confirmé et le 100e pour l’Espagne. Ce résultat a été célébré par tous sur le podium d’Interlagos. Un grand moment, sans aucun doute.

4. LE DERNIER TOUR D’ABOU DABI 2019

Ce n’était pas sa meilleure course, mais Sainz a laissé sa peau pour obtenir le point à Abu Dhabi qui lui permettrait de terminer sixième de la Coupe du monde 2019. Carlos a opté pour une stratégie alternative, qui l’a fait fonctionner dans le même dernier tour, où il a dépassé Nico Hülkenberg et a pris la dixième position et le dernier point avec lequel il a atteint son objectif. L’Espagnol a imaginé que c’était un test pour la possibilité de se battre pour quelque chose de grand dans le futur et s’est préparé «comme si le titre était en jeu pour cette course».

5. LA FEAT SOUS LA PLUIE EN STYRIE

“Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours senti à l’aise sous la pluie, à chaque fois que je vois qu’il va pleuvoir, je suis très content”, c’est ainsi que Sainz décrit ses sentiments de troisième place au classement sous la pluie de Styrie, dans laquelle il n’était que derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen. Carlos a vraiment apprécié ce samedi dans sa MCL35 et a fait de son mieux pour s’ajuster parfaitement et obtenir son meilleur résultat en qualifications à ce jour.

6. ITALIE 2020: GRAND PRIX À RISQUE ÉLEVÉ

Sainz a répété la troisième place lors des qualifications de Styrie au GP d’Italie, où il savait que sa MCL35 avait le potentiel de briller ce samedi. Carlos avait été rapide ce week-end, mais sur un circuit comme Monza, le preneur de risque brille toujours et est capable de freiner le plus tard possible, ce que le natif de Madrid a pu faire ce jour-là.

Sainz a poussé sa voiture à la limite lors de son dernier tour de Q3 et c’est lui qui a risqué le plus pour décrocher la troisième place. Bien sûr, Carlos lui-même reconnaît qu’il n’a jamais été un grand fan de la prise de risques: “Je ne suis pas un preneur de risque, j’aime plus calculer parce que mon objectif est d’être l’un des coureurs les plus constants sur la grille.”

7. JE VEUX CETTE VICTOIRE, TOM

Sainz n’avait jamais eu la chance de courir deuxième pour une course entière jusqu’au GP d’Italie 2020. Carlos est arrivé deuxième au premier arrêt et y est resté avant que le chaos ne débarque à Monza. Le madrilène n’a pas eu de chance de son côté, mais il a récupéré et regagné la deuxième place, juste derrière Pierre Gasly, avec qui il s’est battu pour la victoire dans la phase finale.

La deuxième place était très bonne pour Sainz et McLaren, et quand son ingénieur de piste Tom Stallard lui a dit de ne pas prendre de risques et d’être clinique, Carlos a montré qu’il était un pilote ambitieux avec la phrase bien connue “Je veux cette victoire, Tom. Sainz a clairement fait savoir au monde entier qu’il n’était pas satisfait d’être deuxième et qu’il voulait gagner. Enfin, ce jour-là, il était à moins d’une demi-seconde de sa première victoire en Formule 1.

8. LES MULTIPLES ACCIDENTS DE MUGELLO

Cette course a été de courte durée. L’Espagnol était trop optimiste au départ et a fini par tourner au troisième virage et est tombé au fond de la grille. Après le départ de la voiture de sécurité, il était dans les dernières positions et n’a pu éviter un accident brutal sur la même ligne d’arrivée du circuit. Heureusement, personne n’a été blessé et Sainz a essayé d’aider l’équipe et Lando Norris à partir du mur pour le reste de la course.

9. SON AMITIÉ AVEC LANDO NORRIS

Avant 2019, la dernière fois qu’un Espagnol et un Britannique ont été vus ensemble à McLaren Sparks a volé en un an au cours duquel les hommes de Woking ont jeté leur chance de remporter les deux championnats. 12 ans plus tard, tout a été vraiment différent, sur le circuit Sainz et Norris se sont poussés au maximum et hors de la piste ils ont une grande amitié.

Carlos et Lando ont formé une paire très homogène ces deux saisons, au cours desquelles en plus de se serrer les uns les autres, ils se sont beaucoup entraidés. Bien sûr, leur bonne relation en tant que coéquipiers n’est pas la seule chose que Sainz n’oubliera pas de son ami. «Sur le circuit, nous concourons, mais toujours avec respect, et à l’extérieur, nous nous amusons beaucoup ensemble. Quand je l’ai rencontré, j’ai eu une bonne impression du monde », confie Carlos pour conclure.

Ce 13 décembre, Carlos Sainz fera ses adieux après plus de deux ans chez McLaren et se rendra à la Scuderia Ferrari afin de s’imposer comme l’un des grands de l’actuelle grille de Formule 1.

