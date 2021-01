Le PDG fait sa première apparition en tant que chef de marque

Il détaille comment ils vont générer 5 000 millions d’euros de synergies, mais ne précise pas le plan stratégique

“Nous voulons être géniaux, pas géniaux.” Telle est l’attitude avec laquelle Carlos Tavares entreprend son parcours en tant que PDG de Stellantis, le nouveau géant automobile issu de la fusion de PSA et FCA. Le syndicat est en vigueur depuis le 16 janvier et l’exécutif espère que les synergies qui en résulteront profiteront à toutes les parties concernées.



Tavares a fait sa première apparition publique hier à la tête de Stellantis. Il a fait une déclaration d’intention sur ce que doit être la nouvelle société, qui espère réaliser des synergies d’une valeur de 5 000 millions d’euros. 40% de cette économie proviendra du produit – ingénierie, production, systèmes modulaires, convergence des plateformes et des systèmes, investissement dans les groupes motopropulseurs, etc. -, 35% de l’achat de matériel à meilleur coût et 25% de l’intégration de activités telles que la vente, le marketing et d’autres services.

Malgré cette panne, l’ancien dirigeant du groupe PSA n’a pas dévoilé le plan stratégique de la nouvelle société pour l’avenir. Il a admis que le partage des plates-formes et de l’ingénierie permettra la génération de différentes versions du même modèle, il est donc très probable que les 14 marques qui composent Stellantis bénéficieront de nouveaux véhicules dans leur portefeuille pour une fraction du coût de développement.

Tavares a souligné que «la fusion n’est pas un mouvement défensif» face aux défis de l’industrie automobile, tout en admettant qu’elle leur permettra «de surmonter les défis qui les attendent» pour devenir «leaders de la mobilité». À l’instar d’autres grands fabricants, il a également reconnu que la technologie gagnerait de plus en plus de poids dans le secteur.

Loin de se concentrer sur le volume, Carlos Tavares a souligné que la priorité de Stellantis sera d’offrir l’excellence à ses clients.

«Nous pensons que Stellantis doit être génial avant d’être génial», a expliqué le PDG.

“Nous voulons évoluer afin de pouvoir développer plus d’innovation et utiliser cette innovation pour être perturbatrice, pour faire des choses que d’autres ne peuvent pas.”

«Notre objectif n’est pas d’être génial, mais d’être excellent dans ce que nous faisons et de créer un milieu de travail qui capte les meilleurs talents possibles, afin d’offrir une production et des services de qualité à notre communauté.

À court terme, Stellantis souhaite ajouter 10 autres véhicules électrifiés à son portefeuille en 2021. Il en compte actuellement 29. En 2025, chaque nouveau lancement mondial aura sa version électrifiée.

A moyen terme, Stellantis estime que 35% de ses ventes correspondront à des véhicules électrifiés. Ils prévoient que le boom du covoiturage et des véhicules 5G atteindra 16 millions d’unités en Europe, aux États-Unis et en Chine d’ici la fin de la décennie. Ils calculent également que les restrictions réglementaires augmenteront les coûts de 20% à 40%, bien que des économies dans l’achat de matériaux et en R&D pourraient atténuer cette augmentation.

Stellantis est né avec 400 000 salariés, des centres de production dans 30 pays et une activité commerciale dans 130. Si les résultats financiers de PSA et FCA sont réunis, 46% de son chiffre d’affaires seront réalisés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Eurasie; 44% en Amérique du Nord, grâce principalement à Fiat-Chrysler, et les 10% restants dans les autres régions. La Chine est toujours une tâche en suspens. Tavares a confirmé avoir commandé la création d’une «stratégie gagnante» pour s’implanter sur le plus grand marché du monde, mais aujourd’hui, elle n’existe pas.

