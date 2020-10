«Carnage routier incessant»: plus de morts malgré la baisse du trafic due à la pandémie à New York et dans tous les États-Unis

Crash d’une patrouille du NYPD à Manhattan

Photo: Andrés Correa Guatarasma / avec l’aimable autorisation

Bien que la paralysie pendant la pandémie ait réduit le trafic routier, les décès sur asphalte ont augmenté cette année, peut-être précisément parce que certains conducteurs et cyclistes sont descendus dans la rue pour eux-mêmes, tandis que les piétons ont baissé la garde.

Selon le Département des transports (DOT), 175 personnes sont mortes sur les pistes de NYC dimanche dernier, contre 169 à la même heure en 2019, alors que beaucoup plus de trafic circulait. Les chiffres correspondent à une tendance nationale alarmante, selon la Governors Highway Safety Association (GHSA).

Les décès de motos et de voitures sont le moteur– Jusqu’à présent en 2020, 38 motocyclistes et 50 occupants de voitures ont été tués dans des accidents à New York, contre 22 et 37, respectivement, à la même période l’année dernière.

Pendant ce temps, il y a eu 19 décès de cyclistes, quatre de moins que l’année dernière à ce jour. Le dernier cas était l’infirmière Clara Kang (31 ans), décédée ce week-end à Brooklyn.

En tout, 28 coureurs sont morts en 2019, le plus meurtrier pour les cyclistes à New York depuis deux décennies. De plus, un enfant blessé en 2016 est décédé en juillet 2019.

Matt Carmody, un expert en sécurité routière, a déclaré que les larges rues des quartiers périphériques, comme la 3e Avenue, où Kang est décédé samedi, étaient sujettes à une excès de vitesse dangereux, avant même la pandémie, et la diminution du trafic a aggravé le problème.

“Les décès ont augmenté parce qu’il n’y avait pas la congestion habituelle et que les gens pouvaient conduire beaucoup plus vite”, a-t-il déclaré. «Les rues ne sont pas conçues pour que vous dépassiez la limite de vitesse de plus de 10 ou 15 miles. Il n’y a pas beaucoup de marge d’erreur ».

Les statistiques nationales publiées par le gouvernement fédéral la semaine dernière racontent une histoire similaire: Malgré une diminution de 16,6% des véhicules-kilomètres parcourus dans tout le pays au cours des six premiers mois de 2020, le nombre de décès de piétons n’a diminué que de 2% pour cent, a rapporté la GHSA.

«Trop de conducteurs considéraient les routes ouvertes comme une invitation à adopter des comportements à risque tels que la vitesse excessive, la conduite sous influence alcool et conduite sans restrictions “, a dénoncé le directeur du GHSA, Jonathan Adkins.

Danny Harris, directeur du groupe activiste «Transportation Alternatives» à New York, a imputé l’augmentation au maire Bill de Blasio, qu’il a accusé d’ignorer les travaux d’un groupe d’experts formé en mai pour le conseiller sur les problèmes routiers.

«Le carnage dans nos rues se poursuit sans relâche. Le maire a non seulement ignoré les recommandations de son Conseil consultatif des transports de surface pour résoudre ce problème, mais réduire considérablement le budget de Vision Zero “Harris a critiqué, faisant référence au plan de 6 ans de De Blasio pour réduire à zéro le nombre de décès sur la route.

“Nous sommes vigilants après veilles quand nous devrions nous rendre au dévoilement de la nouvelle infrastructure de rues sûres”, a déclaré Harris au New York Post.