Ferrari prépare les Tifosi pour un autre week-end de désespoir quand ils installent leur camp pour le Grand Prix de Belgique 2020 à Spa-Francorchamps, affamé de pouvoir et intimidant.

Les Reds sont à nouveau en crise, sous les polémiques déclenchées par leur contrat de moteur secret, ainsi que par leur perte de grognement et bien sûr par la longue saga avec leur pilote de 40 millions de dollars par an, Sebastian Vettel.

Tous peignent sur une toile de désarroi qui a l’équipe la plus soutenue et la plus réussie du sport, une ombre de sa puissance, endurant sa pire saison de ce siècle.

L’Allemand, portant son cœur sur sa manche lors de ces derniers jours en rouge, est prudemment pessimiste en se dirigeant vers le lieu où il a gagné trois fois, une fois pour Ferrari et deux fois pendant son apogée Red Bull.

Vettel a prédit dans l’aperçu de l’équipe du week-end à venir: «Ce sera plus difficile pour nous en termes de performances cette fois-ci, car nous n’avons pas le même niveau de compétitivité qu’en 2019.

«Cependant, nous avons vu que tout peut arriver sur cette piste, surtout avec la météo imprévisible. En tant qu’équipe, nous devrons travailler très dur pour faire tout notre possible pour tirer le meilleur parti de la voiture dès vendredi.

«En essais libres, nous devons rassembler toutes les informations nécessaires pour choisir la meilleure stratégie pour les qualifications et surtout pour la course», est le cri de guerre de Seb avant une autre bataille dans les Ardennes.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 a également épargné une pensée pour Anthoine Hubert, le pilote français qui a perdu la vie lors de la course de Formule 2 de l’année dernière sur le site belge.

«Le circuit de Spa-Francorchamps a une place particulière dans mon cœur. Alors que c’est ici que j’ai remporté ma première victoire, c’est aussi là que nous avons perdu notre ami Anthoine l’année dernière. Il sera difficile de revenir sur cette piste et il restera dans nos pensées tout le week-end », a ajouté Vettel, 11e du championnat des pilotes après six manches.

Toujours dans l’aperçu de Spa, la réalité de la situation actuelle de Ferrari a été bien résumée par le responsable de l’unité d’alimentation de l’équipe Enrico Gualtieri: «Dans cette première partie de la saison, nous avons vu le championnat divisé en deux groupes: d’une part , trois pilotes qui semblent insurmontables et de l’autre, une dizaine d’autres, tous à quelques dixièmes d’intervalle. »

Les trois pilotes auxquels il fait référence sont le leader du championnat Lewis Hamilton et ses plus proches challengers Max Verstappen et Valtteri Bottas, qui laissent les Reds là où ils ne veulent pas être, avec l ‘«autre» groupe qui travaille au cœur de la foule et souvent milieu de terrain frénétique.

Gualtieri a poursuivi: «À Barcelone, nous avons payé un prix élevé pour un manque de fiabilité, et en fait, nous avons maintenant identifié le problème avec l’unité de commande électronique qui a provoqué la retraite de Charles.

«Mais nous avons également souffert de ne pas maximiser nos performances en qualifications, ce qui nous a mis dans une situation difficile en course. Conscients des difficultés actuelles, nous devons nous concentrer sur notre travail de préparation du week-end.

«L’objectif principal est de faire en sorte que les conducteurs puissent tirer le meilleur parti du SF1000. Nous devons optimiser le package voiture-PU, bien travailler dans le garage, définir la meilleure stratégie et être efficace lorsqu’il s’agit de réagir aux conditions changeantes.

«Chaque millième de seconde compte, chaque décision peut faire la différence», a expliqué l’ingénieur Ferrari.