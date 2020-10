Le polissage de votre voiture est une tâche assez lourde et chronophage si elle est effectuée à la main, mais il existe déjà des outils et des produits qui peuvent vous aider à faire un meilleur travail, plus facilement et plus rapidement.

Les nouveaux outils et produits rendront certainement le polissage de votre voiture pas fastidieux et effectué chaque fois que nécessaire.

Garder votre voiture toujours propre peut être une tâche facile si vous le faites de manière cohérente et si vous disposez des bons outils et produits pour laver votre véhicule. Il existe de nombreux produits sur le marché pour faciliter le travail et laisser la voiture impeccable.

Pour polir votre voiture, nous avons rassemblé les cinq meilleurs polisseurs de voiture.

Meilleur dans: DEWALT DWP849X Buffer / Polisher Meilleurs kits: Torq 503X TORQX Random Polisher Kit Idéal pour les débutants: Avid Power AEP127 Polisher Ginour 900W 6 pouces à vitesse variable Dual-Action Random Orbit Car Buffer Polisher Black & Decker WP900 6-Inch Random Orbit Cireuse / Polisseuse

Vous pouvez polir votre voiture à la main avec juste l’agent de polissage. Cependant, vos résultats ne seront pas aussi bons car vous ne pourrez pas maintenir la même vitesse et la même pression et vous ne pourrez pas éliminer les rayures tenaces.

