Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz participeront aux deux Baha Hails, qui se joueront en Arabie Saoudite du 10 au 12 décembre et du 14 au 16 décembre. Ils coïncideront avec Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger. Ils serviront de dernière préparation pour le prochain Dakar.



L’annonce a été faite par l’équipe X-Raid dans la présentation des couleurs que portera le Mini JWC Buggy lors du prochain Dakar. Ce sera la même décoration qu’ils porteront dans ces deux Saudis Baja, un test très populaire dans le pays.

Bien sûr, les couleurs de Red Bull sont dominantes et la clé de la décoration, mais à côté d’elles vient un nouveau sponsor majeur, STC, Saudi Telecom, la compagnie de téléphone saoudienne.

Le Hail Baja 1 compte deux étapes de 251 et 271 kilomètres, tandis que le Hail Baja 2 en compte 311 et 180. Soit 1000 kilomètres de compétition qui valent bien plus que n’importe quel essai, d’autant plus qu’ils auront toute l’armée Toyota devant eux. avec Nasser Al-Attiyah à la barre et l’Arabie Al-Rajhi, mais sans les pilotes sud-africains. Cependant, les pilotes Prodrive, Nani Roma et Loeb, ne devraient pas être là.

Carlos Sainz, triple vainqueur du Dakar et tenant du titre, a déclaré: “Je suis mentalement et physiquement préparé pour le Dakar et le Mini JCW Buggy a très bien performé lors des essais. C’est la troisième fois que je piloterai une Mini en Dakar, et nous nous sommes améliorés année après année. Bien sûr, il est possible de gagner à nouveau. Mais vous n’obtiendrez rien de gratuit au Dakar. Je me sens vraiment assez rapide pour me battre pour la victoire. ”

Sven Quandt, chef d’équipe X-raid, s’est montré confiant qu’ils se battront pour la victoire. “Les préparatifs sont terminés. Nous attendons avec impatience le début du Dakar 2021 car le parcours semble très prometteur. Bien sûr, notre objectif ultime est de défendre le titre. Pour cela, nous avons des paires de pilotes solides et expérimentés au début, donc pas seulement Les pilotes de Mini JCW Buggy, mais aussi de Mini JCW Rally à traction intégrale peuvent concourir pour la victoire. Malgré les contraintes avec lesquelles nous avons dû vivre cette année, nous avons pu développer et améliorer les deux modèles. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard