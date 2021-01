Peugeot participera à nouveau au Championnat d’Endurance 11 ans plus tard

La Formule 1 exploite le son pour rivaliser avec la LMH de la marque française

Les six premiers noms qui seraient en charge de rouler avec Peugeot en WEC en 2022 sonnent déjà.Kevin Magnussen et Jean-Éric Vergne en tête de liste des candidats pour le retour de la marque au lion au championnat du monde d’endurance.



Peugeot reviendra en Championnat du Monde d’Endurance après 11 ans d’absence pour concurrencer la nouvelle réglementation des monoplaces Hypercar Le Mans. En septembre, il a été annoncé que la LMH avec laquelle ils seront en compétition sera une voiture hybride d’une puissance de 500 kilowatts et d’un moteur V &.

L’idée de pouvoir participer avec une voiture hybride est ce qui a retenu l’attention de la marque française et l’a incitée à faire à nouveau partie du Championnat du Monde d’Endurance, car elle est ouverte sur de nouveaux horizons.

«On revient à la résistance car on a l’opportunité de travailler différemment, avec l’hybridation et l’électricité», a déclaré Jean-Philippe Imparato, PDG de Peugeot.

Reste à savoir quels pilotes participeront avec la marque française avec le nouveau modèle de voitures qui arrivera cette année. Selon le magazine français Auto Hebdo, ils seront les suivants:

Jean-Éric Vergne. Double champion de Formule E lors des saisons 2017-18 et 2018-19, il participe depuis quatre ans au Championnat du Monde d’Endurance en LMP2. Kevin Magnussen. L’ancien pilote de Formule 1 pourrait faire le saut vers l’endurance pour la première fois. Malgré tout, le Danois a déjà testé une Porche LMP1 fin 2015. Loïc Duval. Le pilote français a participé jusqu’à huit fois aux classes LMP1 et LMP2. Duval sait déjà ce que c’est que de gagner les 24 Heures du Mans, et il a également de l’expérience avec les voitures électriques, ayant participé à la Formule E de 2014 à 2017. Mikkel Jensen. Il a participé aux European Le Mans Series, dont il a été champion en 2019 dans la catégorie LMP3. L’année suivante, il participe pour la première fois aux 24 Heures du Mans avec une LMP2 aux côtés de Jean-Éric Vergne. Paul di Resta. Il participe aux 24 Heures du Mans depuis 2018 en LMP2 et lors de la dernière édition, il a remporté la victoire, en plus du Championnat du Monde d’Endurance cette saison. Gustavo Menezes. Expérimenté dans la discipline, il a remporté à la fois les 24 Heures du Mans et le Championnat d’Endurance 2016 dans la catégorie LMP2 en 2016.

