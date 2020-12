Les destinations de la série W en 2021 comprennent deux courses en Amérique

C’est la deuxième fois que se jouera ce championnat, qui est né en 2019

La série W a déjà annoncé son calendrier provisoire pour la saison prochaine. Les pilotes féminines accompagneront la Formule 1 dans huit des courses qui auront lieu l’année prochaine, qui n’inclut pas l’Arabie saoudite.



La série W ne se rendra pas en Arabie saoudite dans la deuxième édition de son histoire. Cette décision fait suite à la polémique qui a éclaté lorsque la Formule 1 a officialisé un Grand Prix dans le pays et qui a suscité les critiques des fans et des organisations.

L’Arabie avait montré son intérêt pour la série W et c’est pourquoi, il y a quelques semaines, l’option d’organiser le concours de catégorie une course dans le pays avait été envisagée. Catherine Bond Muir, directrice exécutive du championnat, n’était pas opposée à la conclusion d’un accord, mais a reconnu qu’il faudrait du temps pour créer une alliance. Enfin, on sait qu’il n’y sera pas couru en 2021.

Au lieu de cela, la série W, en consortium avec la Formule 1, se rendra à la fois en Europe et en Amérique. Ce sera la première fois que le championnat se jouera en Amérique et il visitera également de nouvelles pistes comme Zandvoort aux Pays-Bas.

De plus, ils coïncideraient dans certains circuits avec F2 et F3, catégories qui accompagnent également la Formule 1. Avec F2, ils coïncideront à Sivlerstone le week-end des 17 et 18 juillet. En revanche, ils rejoindront la F3 dans cinq des six courses que les pilotes disputeront en Europe, en plus du Grand Prix des États-Unis à Austin.

Il sera intéressant de pouvoir faire une comparaison des temps entre la F3 et la catégorie féminine, puisqu’elles conduisent essentiellement le même type de voiture – en économisant leurs différences dans le châssis, les pneus et le groupe motopropulseur.

Parmi les 20 participants au championnat, il y a trois pilotes espagnols: Marta García, Belén García et Nerea Martí. L’une d’elles, Marta, aspire clairement à remporter le championnat auquel elle a déjà participé en 2019 et a terminé quatrième. Il a également réussi à décrocher une victoire, une pole et est monté deux fois sur le podium.

Voici le calendrier provisoire de la série W pour 2021:

DATE EMPLACEMENT

26 juin Le Castellet, France

3 juillet Spielberg, Autriche

17 juillet Silverstone, Royaume-Uni

31 juillet Budapest, Hongrie

28 août Spa-Francorchamps, Belgique

4 septembre Zandvoort, Pays-Bas

23 octobre Austin, États-Unis

30 octobre Mexico, Mexique

