En ayant des calendriers non correspondants, c’est quelque chose de faisable et non exclu

Le nouveau format de trois courses en un week-end fait la clé de la qualification

La refonte des calendriers de Formule 2 et F3, qui fera en sorte que les deux catégories ne coïncident pas dans le même Grand Prix, amène les pilotes disposant de plus de moyens à envisager la possibilité de participer aux deux championnats.



Un horaire de seulement huit week-ends F2 est clairement jugé insuffisant et il en va de même pour F3 qui n’aura que sept dates. Très peu de week-ends de compétition et beaucoup de temps libre.

La décision de réduire les calendriers vise à réduire les coûts de ces catégories, même si c’est en faisant moins de voyages, même si le nombre de courses est maintenu – 24 dans le cas de F2, 21 pour F3 – puisque chaque épreuve en rassemblerait trois courses au lieu de deux.

À l’heure actuelle, les budgets de la F2 tournent autour de 2 000 000 euros – entre 1,8 et 2,4 selon l’équipe – et ceux de la F3 dépassent à peine la moitié de ce chiffre. Donc pour environ trois kilos, entre 2,5 et 3,2, un peu moins si les prix baissent vraiment quelque peu, les deux catégories pourraient être supposées.

Ainsi, les pilotes F2 envisagent d’investir cette économie dans le F3. La FIA ne le voit pas d’un mauvais œil, même s’il semble qu’elle ne souhaite pas que ce soit un “ drain ” pour ajouter des points de super-licence et il semble que cela ne permettra aux pilotes d’ajouter que ceux de l’une des deux catégories.

Pour les équipes, les économies peuvent être importantes. De nombreuses équipes combinent les deux catégories, donc de nos jours, lorsque les calendriers coïncident, elles ont besoin de personnel indépendant pour les deux catégories. En séparant les calendriers, ils peuvent réduire leur personnel en deux ou un peu plus.

Cependant, d’un point de vue sportif, les catégories perdent. Une seule qualification pour trois courses signifie qu’un échec de qualification ruine les trois courses.

Deux courses de sprint auront lieu samedi. Le premier, avec les dix premières places de la grille inversées par rapport au classement; le second, avec les dix premières places de la grille inversées en fonction du résultat de la première course. Dimanche, la course principale avec la grille mise en place.

La classification devient ainsi d’une importance capitale. Si vous vous classez mal, vous êtes en retard dans la première course, qui, étant un sprint, ne laisse pas beaucoup de place pour revenir, vous êtes donc en retard dans la deuxième et bien sûr, également dans la principale, ce qui laisse plus de place pour revenir. Si l’ordre des courses était différent, il y aurait plus d’occasions de corriger l’erreur. Deux classifications seraient plus appropriées.

