Prodrive a fabriqué la première unité, tandis que Loeb et Roma ont testé le prototype

Prodrive a déjà la première unité définitive de la BRX T1 prête, le buggy que les hôtes de David Richards ont fabriqué pour le compte de Bahrain Raid Xtreme dans le but d’être les protagonistes du Dakar.



C’est David Lapworth, directeur technique de l’équipe, qui a réalisé le «shakedown» de la voiture dans les environs de Banbury, où se trouve Prodrive, pour vérifier que tout fonctionne.

La version finale est encore plus spectaculaire que les prototypes camouflés, dont les images avaient été diffusées, notamment l’aileron arrière. La voiture est agressive et tout indique que, comme la Toyota, elle a le moteur à l’avant mais loin derrière l’essieu avant, ce qui facilite la transmission à quatre roues motrices, qui a été l’option préférée à celle d’un buggy à deux roues. moteur.

Tout cela est arrivé tandis que Nani Roma et Sébastien Loeb, accompagnés de leurs copilotes, Dani Oliveras et Dani Elena, ont réalisé un programme de tests rigoureux à Bahreïn, avec un prototype. Pendant 15 jours, ils ont réalisé 3 800 kilomètres de tests, au cours desquels ils ont travaillé à la fois sur le montage et l’amélioration des détails ainsi que sur la fiabilité.

«Nous sommes très heureux du résultat de ces journées. Nous investissons du temps pour en apprendre le plus possible sur une nouvelle voiture et nous améliorer le plus rapidement possible. C’est un travail difficile, mais la clé du succès du projet. Chaque kilomètre que nous parcourons, nous apprenons de nouvelles choses “Rome a commenté à ce sujet.

Loeb a déclaré que la voiture “est très compacte, très agile, très facile à conduire”, mais a admis que précisément parce qu’elle est si compacte, certaines modifications ne sont pas faciles à faire.

Lors de ces tests, des problèmes de transmission sont survenus et certaines pièces se sont cassées, mais les deux pilotes ont minimisé ces revers, “car c’est normal dans une voiture neuve”. Ils sont sûrs d’arriver au Dakar préparés.

