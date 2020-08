Les malheurs de Ferrari ce week-end ont été bien documentés sur ces pages, leurs performances atteignant un creux alarmant lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique 2020 samedi, totalement surclassées par la Mercedes qui donne le rythme.

Les Reds continuent de sombrer rapidement vers le mauvais côté des écrans de chronométrage avec le meilleur effort de Sebastian Vettel juste assez bon pour la 14e place ce jour-là.

L’Allemand était convaincu d’avoir tiré le maximum de la pitoyable SF1000. «C’est la vraie image, c’est ce que la voiture peut faire. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais ce n’est pas la première course ou la première qualification où c’est le cas.

«Nous avons fait de notre mieux. C’est la voiture que nous avons et c’est la voiture que nous avons eue pendant toute la saison. Ce n’est donc pas une surprise aujourd’hui. Ce matin, il semblait que nous n’allions pas passer au deuxième trimestre », a déclaré Seb aux journalistes après le deuxième trimestre.

Plus tard, dans le rapport officiel de l’équipe, il était plus positif: «Nous devons rester forts et continuer à faire ce que nous faisons car nous savions que ce serait un week-end difficile pour nous.

«Nous perdons pas mal dans les lignes droites et ce circuit a beaucoup de lignes droites. Nous avons également du mal à faire fonctionner correctement les pneus. Cependant, la course est longue donc on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.

«Au final, je pense que le résultat d’aujourd’hui reflète notre niveau réel sur une piste comme celle-ci. Nous sommes prêts à nous battre demain, je ne pense pas que la pluie puisse beaucoup changer mais nous allons certainement essayer n’importe quoi, y compris en stratégie, pour ramener quelques points », a ajouté Vettel qui s’est qualifié au premier rang l’an dernier à le lieu.

Son coéquipier, Charles Leclerc a fait un peu mieux aujourd’hui et partira 13e; la paire de voitures rouges «possédant» la septième rangée sur la grille de Spa pour la course de dimanche.

Le patron sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a soutenu ses pilotes: «Une qualification très difficile sans qu’aucun des deux pilotes n’atteigne la Q3. «Avec très peu d’adhérence, Charles, Sébastien et l’équipe ont fait ce qu’ils ont pu, retournant la configuration pour essayer et au moins revenir au niveau de performance que nous avions vu lors des courses précédentes.

« Nous ferons tout ce que nous pouvons et ensuite travaillerons à découvrir pourquoi nous n’avons jamais réussi à faire fonctionner notre package correctement, dès la première séance d’essais libres », a concédé Mekies.