Alpine entame sa nouvelle ère avec le dévoilement de sa voiture 2021, l’A521

Que pouvons-nous attendre du projet d’Alonso en 2021 et 2022?

Alpine a présenté hier ses projets pour l’avenir immédiat et s’est concentré sur les objectifs et le rôle de la Formule 1 dans sa stratégie. Avec 2021 comme année de transition, la véritable ambition du constructeur est de se lancer pleinement dans la lutte pour les podiums à chaque course, y parviendront-ils?



Nouvelle année, nouvelles résolutions? Renault renouvelle son engagement en Formule 1 et la place au centre de son nouveau projet de relance de la marque Alpine, comme s’appellera l’écurie de F1 dans laquelle Alonso courra à partir de cette année.

Dans une présentation pleine de promesses dans le cadre industriel, on se demande à quoi Alonso peut s’attendre en arrivant chez Alpine. Le nouveau directeur général d’Alpine, Laurent Rossi, a dissipé les doutes: ils mettront toutes les ressources disponibles pour concevoir une voiture capable de se battre régulièrement pour les podiums en 2022.

En 2021, on peut s’attendre à une année très similaire en termes de résultats à 2020, avec quelques podiums, mais pour 2022, il y a des objectifs plus importants.

«Nous avons renouvelé notre engagement total et nous allonsrépondre aux nouvelles règles d’âge en 2022 dans le but de se battre constamment pour les podiums. 2021 sera une année de transition pour nous, comme pour toutes les équipes, mais la montée vers le sommet a déjà commencé », a déclaré Rossi, selon le portail Web de la Motorsport Week.

Alonso a déjà ses espoirs sur l’Alpine A521, la voiture avec laquelle il courra en 2021. Il nous reste à connaître sa décoration finale, puisqu’il a été montré hier en «costume» d’hiver.

Renault a sa grande plateforme marketing en F1 et son plan est de l’exploiter au maximum à partir de 2021. La marque a présenté son plan avec fermeté et confiance et avec la garantie, en plus, d’avoir un double champion dans ses rangs.

Le responsable du projet sera le susdit Rossi, en tant que directeur général d’Alpine; Marcin Budkowski en tant que PDG d’Alpine et Davide Brivio, qui vient d’être champion avec Suzuki en MotoGP, devraient être annoncés comme le nouveau sommet de l’équipe.

Donc, Alpine est déjà pour de vrai. Il ne vous reste plus qu’à attendre février pour découvrir la décoration finale de cette arme Alonso et Ocon et … foncez sur les podiums!

