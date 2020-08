Quelle différence fait une année! Charles Leclerc a commencé l’année dernière le Grand Prix de Belgique en pole position et a remporté la course mais maintenant, douze mois plus tard, il partira de la douzième et aura la chance de flairer le top dix.

La perte dramatique de performances de Ferrari est cruellement exposée ce week-end à Spa-Francorchamps, y compris leurs équipes clientes Alfa Romeo et Haas qui ne sont jamais sorties de Q2 – les deux équipes ayant des problèmes de moteur en Belgique.

Leclerc, dont le meilleur effort en Q2 a été presque une seconde plus lent que le temps de la pole position de Lewis Hamilton, était perplexe pour des raisons en résumant sa journée aux journalistes à Spa: «Il est très difficile de trouver une explication. C’est un grand pas en arrière vers les autres. «

Les statistiques post-qualifications montrent que les équipes non Ferrari ont toutes trouvé deux secondes ou plus dans leur package ce samedi par rapport à la même période l’année dernière, même les clients Ferrari – condamnés à la Q1 – étaient toujours plus rapides que l’année dernière. Mais Ferrari a perdu près d’une demi-seconde en 12 mois.

«Nous devons trouver le problème et le résoudre. Ce n’est pas une bonne journée mais c’est comme ça pour le moment. Nous devons travailler dur et nous devons garder la tête haute dans des moments difficiles comme celui-ci. Nous pouvons comprendre que les fans sont déçus. Nous ne pouvons nous attendre à aucun miracle », a déploré le pilote Ferrari.