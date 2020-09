Un Daniel Ricciardo ravi vient de manquer une place sur le podium alors qu’il a égalé sa meilleure performance pour Renault avec une quatrième place au Grand Prix de Belgique.

La course étincelante de la star australienne de dimanche a été couronnée en devenant le premier pilote Renault depuis 2010 à remporter le meilleur tour de la course, ce qui lui a valu un point de championnat supplémentaire.

Ricciardo était naturellement en pleine effervescence après un dernier tour qu’il considérait comme son meilleur du week-end.

« Ouais, j’ai f *** ing envoyé ce dernier tour », a déclaré Ricciardo sur la radio de l’équipe après la course, il a maintenant terminé quatrième trois fois cette saison et deux fois au cours des quatre dernières courses.

La course de dimanche a été très bonne pour le constructeur français, Ricciardo terminant juste devant son coéquipier Esteban Ocon.

«Quelle course et certainement un excellent résultat pour l’équipe. Nous avons eu beaucoup de rythme aujourd’hui et la quatrième est un résultat solide », a déclaré Ricciardo.

«Cela fait longtemps que je n’ai pas réalisé le tour le plus rapide de la course, donc c’était aussi bien. Mon ingénieur m’a dit quel était le plus rapide actuel et je me suis dit « j’ai compris »!

«C’était un vrai grand tour; J’ai utilisé toute la piste et je me suis lancé. C’était peut-être mieux que mon tour de qualification hier!

Renault quitte la Belgique avec un total de 23 points – son plus gros score en course depuis son retour dans le sport en tant que constructeur à temps plein en 2016.

Encore mieux pour Renault, la prochaine étape est Monza où ils ont marqué 22 points l’an dernier. Alors l’équipe peut-elle prendre ce rythme en Italie le week-end prochain?

«C’était une bonne piste pour nous l’année dernière et Monza était encore meilleure. Nous verrons ce qui se passera, mais nous pouvons y aller avec beaucoup de confiance », a déclaré Ricciardo.

L’excellent pilotage de Ricciardo signifie qu’il a grimpé de deux places à la huitième place du classement des pilotes, même s’il a égalisé les points avec Sergio Perez de Racing Point, 33e.

Le leader du championnat Lewis Hamilton a mené de bout en bout dimanche pour s’imposer à Spa-Francorchamps pour décrocher sa 89e victoire en carrière avec son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas deuxième et Max Verstappen de Red Bull troisième.