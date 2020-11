L’Italien Ecomotive Solutions, spécialiste de ces transformations, cette fois est allé bien plus loin que d’habitude

La Cupra Ateca offre à ses clients 300 chevaux, mais grâce à Ecomotive Solutions, elle en compte désormais 400, 100 de plus que le modèle standard. Au-delà du chiffre final, il économise de l’argent sur l’essence car cette société italienne transforme la Cupra pour utiliser du GNC – gaz naturel comprimé – comme source d’énergie au lieu d’essence.



Ecomotive Solutions et Autogas, deux sociétés italiennes spécialisées, ont été en charge de la transformation pour le compte du groupe Snam, spécialisé dans la mobilité durable. Rappelons que le gaz naturel peut réduire les émissions de dioxyde de carbone de 33%, les particules de plus de 95% et l’oxyde d’azote de 75%. En d’autres termes, il est aussi plus respectueux de l’environnement

“Il s’agit d’une intervention avec un style ‘racing’ complet du point de vue mécanique et électronique. L’objectif est de maximiser le potentiel du gaz naturel et de l’exalter en tant que combustible primaire, pas comme acteur secondaire ou en parallèle avec un autre combustible, sinon comme un véritable acteur de premier plan », ont déclaré les responsables d’Ecomotive Solutions.

Pour eux, cette transformation n’est pas quelque chose de nouveau, pas même la plus puissante qu’ils aient faite. En son temps, ils ont transformé une Bugatti EB110 GT pour utiliser du gaz naturel comprimé et la voiture a atteint 345 kilomètres / heure – 344,7 pour être exact – sur la piste de Nardo. Et ils ont également travaillé sur de nombreux véhicules du groupe Volkswagen, dont l’Audi A5 Sportback g-tron, ou l’Alfa Romeo Stelvio, en conservant toujours au moins la puissance d’origine.

Ce sont des transformations qui présentent généralement un intérêt particulier pour les flottes. Bien sûr, ce sont toujours des véhicules bicarburant, qui peuvent continuer à fonctionner à l’essence car le GNC n’est pas toujours disponible.

Dans ce cas, la Cupra Ateca a voulu aller plus loin, pour la rendre encore plus sportive. La voiture est encore un prototype, mais avec 400 chevaux à 6440 tours par minute, avec un couple de 510 Newton mètres, force est de constater que ses niveaux de performances peuvent vous étonner. Et surtout parce que le coût du carburant peut être celui d’un petit utilitaire urbain grâce au prix avantageux de ce carburant.

Pour le moment, 1 000 kilomètres d’essais ont été réalisés et il est prévu que la transformation sera homologuée selon les normes Euro 6D-TEMP. En fait, proposer cette transformation a du sens notamment sur le marché italien, où l’utilisation du GNC est très répandue.

