Le vainqueur actuel du Dakar a perdu neuf minutes sur l’étape de lundi

Le changement de turbo ne devrait pas signaler une pénalité pour demain

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont été contraints de changer le turbo de leur moteur après les problèmes subis lors de la deuxième étape du Dakar 2021, ce qui ne rapporterait qu’une pénalité s’ils changeaient le moteur complet pour demain.



Sainz et Cruz, vainqueurs de la première étape, ont vu aujourd’hui lundi comment un problème d’allumage de leur Mini JCW Buggy avait fini par signaler une perte de neuf minutes au classement général et ils ont dû changer le turbocompresseur.

Malgré cela, les défenseurs de la couronne sur le Dakar n’auront pas de pénalité demain à moins de changer le moteur complet. Le turbo qu’ils devaient remplacer était le même que celui déjà utilisé dans la Baja Hail en préparation du Dakar.

À 100 kilomètres de la fin de la spéciale d’aujourd’hui, des problèmes de moteur sont survenus dans la Mini de Sainz et à la fin de la journée, le même pilote madrilène a déclaré qu’il y avait eu des problèmes d’allumage du moteur qui avaient entraîné des pertes. Puissance.

Après les 9’17 “cédés aujourd’hui entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir, Sainz et Cruz sont deuxièmes du classement général, à six minutes et 37 secondes de Stéphane Peterhansel et Edo Boulanger.

