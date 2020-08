Date publiée: 25 août 2020

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré que la nouvelle réglementation visant à empêcher les équipes de copier des portions entières d’autres voitures réaffirmerait que la F1 est une série pour les «constructeurs».

Racing Point a certainement ouvert une boîte de vers quand ils ont créé leur RP20, fortement basé sur les conceptions de la Mercedes W10.

Les équipes étaient toujours susceptibles de lutter contre cela lorsque leur amélioration de performance est devenue évidente avec Racing Point actuellement P3 dans le championnat des constructeurs, et c’est ce qui s’est passé.

Ce sont précisément leurs conduits de frein arrière qui ont incité la FIA à intervenir – alors que les conduits eux-mêmes étaient légaux, le fait qu’ils aient reçu des dessins de Mercedes était illégal en raison des changements de règles concernant les pièces répertoriées entre les saisons 2019 et 2020.

L’équipe a été frappée d’une amende de 400 000 euros et de 15 points sur le total de ses constructeurs, bien que l’équipe fasse appel contre les sanctions, tandis que Ferrari demande qu’elles soient encore plus sévères. Renault a maintenant retiré son appel.

Mais ce terme Constructor est devenu flou pendant un certain temps en Formule 1. Haas a vraiment lancé la tendance avec sa forte dépendance aux pièces de Ferrari et Racing Point l’a amené à un tout autre niveau en photographiant la Mercedes W10 et en l’inversant dans la RP20. .

La Formule 1 va maintenant introduire de nouvelles réglementations à partir de l’année prochaine pour empêcher les équipes de photographier d’autres voitures et de faire de la rétro-ingénierie comme l’a fait Racing Point, Todt précisant que la Formule 1 est un sport pour les «fabricants».

« Il est clair que la préoccupation de certaines équipes concernant la copie est quelque chose que nous voulons aborder », a-t-il déclaré à Autosport.

«La spécificité de la Formule 1 est que chaque écurie de F1 est un constructeur, responsable de la conception de sa voiture. Alors s’il faut être plus précis dans la formulation du texte [we will do it].

«C’est quelque chose que nous accomplissons maintenant et peut-être qu’à la lumière de cela, les équipes seront satisfaites du nouveau règlement, alors nous verrons ce qui se passera.

« Mais pour moi, il serait inapproprié de commenter une question toujours en appel. »

Racing Point, qui deviendra Aston Martin à partir de 2021, a été informé qu’il pourra utiliser le châssis RP20 pour la saison prochaine puisque les équipes gardent les mêmes voitures pour 2021 afin de réduire les coûts, mais lorsque les nouvelles réglementations différées entreront en vigueur force à partir de 2022, ils doivent concevoir leur propre voiture à partir de zéro.

