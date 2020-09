Date publiée: 3 septembre 2020

Charles Leclerc s’est dit «prêt à attendre» que Ferrari remonte sur la grille de Formule 1, mais a admis qu’il n’avait pas beaucoup de choix.

C’est parce que le pilote monégasque est enfermé dans un contrat qui court jusqu’en 2024.

Et pour le moment, cet accord à long terme doit sembler plutôt intimidant après la sombre performance de Ferrari au Grand Prix de Belgique où Leclerc et Sebastian Vettel ont terminé en dehors des points.

Leclerc n’a pas pu cacher ses frustrations après la course, et il en a été de même lors du GP de Belgique après que Ferrari lui ait dit d’éteindre la radio de l’équipe pendant une diatribe jurée.

«C’est extrêmement frustrant», a-t-il déclaré aux journalistes après le Grand Prix de Belgique.

«Ce fut un week-end très difficile pour nous. La course n’a pas non plus été facile.

«Nous avons eu des problèmes à mes deux arrêts aux stands. J’ai perdu du temps et des positions en conséquence.

«Ensuite, j’ai essayé de rattraper le retard, mais c’est très difficile pour nous de dépasser, même avec le DRS, donc nous devons travailler et trouver quelque chose, car comme ça c’est très difficile.»

Quant au moment où Ferrari s’attend à être de nouveau compétitif, eh bien, l’équipe envisage 2022 au plus tôt.

Interrogé par les médias s’il était prêt à attendre aussi longtemps avant la course à domicile de Ferrari à Monza, Leclerc a déclaré: «Eh bien, d’une part, je n’ai pas vraiment le choix. Mais il faudra sûrement un peu de patience et je suis prêt à attendre.

«Mais c’est aussi mon travail d’essayer de rendre tout ce processus aussi court que possible et de revenir là où nous méritons d’être. Ce ne sera pas facile, cela prendra du temps, mais je suis prêt pour cela et mon travail est de donner le meilleur de moi-même dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. «

Buongiorno Monza 🤩 # essereFerrari🔴 # ItalianGP🇮🇹 pic.twitter.com/ObC20kgtjW – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 septembre 2020

Monza est un autre circuit de haute puissance, donc Leclerc n’est pas trop optimiste quant aux chances de Ferrari. C’est peut-être une chance pour l’équipe alors que les fans ne seront pas dans les tribunes pour le Grand Prix d’Italie.

Cependant, Ferrari aura une autre course à domicile le week-end suivant, à savoir le Grand Prix de Toscane qui se déroulera sur la piste du Mugello que Ferrari possède.

Leclerc envisage donc cette course comme un tournant potentiel pour la saison Ferrari.

«Je pense que nous devrons attendre d’arriver au Mugello, qui devrait être une piste où nous verrons un peu plus l’image réaliste pour la fin de l’année, car Spa et ici sera très difficile pour nous,» il expliqua.

«Eh bien, Spa a été très difficile pour nous! Et Monza, je m’attends à un week-end similaire, mais après ça devrait aller mieux.

«Alors si cela suffira pour revenir troisième du championnat des constructeurs, je ne sais pas, mais nous allons pousser pour cela. En tant que pilote, je veux vraiment croire en cette troisième place du championnat, même si nous savons que ça va être difficile. »

Ferrari entre dans le Grand Prix d’Italie à cinq points de Racing Point qui occupe la P4 chez les Constructeurs, mais seulement deux points d’avance sur Renault.

