Ferrari a confirmé le résultat positif de Leclerc lors du dernier test PCR

Le Monégasque va bien, ne ressentant que des symptômes légers

Ferrari a annoncé que Charles Leclerc avait été testé positif au covid-19. Le pilote va bien et n’a que des symptômes légers. Il est isolé et suit le protocole chez lui à Monaco.



Cinquième positif sur la grille de Formule 1. Ferrari vient d’annoncer que Leclerc a été testé positif hier, après avoir été en contact avec une personne infectée par le virus.

“Le pilote de la Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc, a été testé positif au covid-19. Selon les protocoles de l’équipe, Charles continue d’être testé régulièrement et hier, le résultat de son dernier test était positif”, a déclaré Ferrari.

“Charles a informé tous ceux avec qui il a été en contact ces derniers jours et nous aussi. En ce moment, il se sent bien, avec des symptômes bénins, et est isolé chez lui à Monaco”, a ajouté la Scuderia.

“Salut les gars! J’espère que vous êtes tous en sécurité. Je tiens à vous informer que j’ai été testé positif au covid-19. Je fais des tests fréquents selon le protocole de mon équipe. Malheureusement, j’ai appris que j’ai été en contact avec un cas positif. et je me suis immédiatement isolé et j’ai informé toutes les personnes avec lesquelles j’avais des contacts. Le test que j’ai fait s’est donc révélé positif », a déclaré Charles.

“Je me sens bien, j’ai des symptômes légers. Je resterai en isolement chez moi à Monaco selon les règles des autorités sanitaires locales. Restez en sécurité et prenez soin de vous”, a ajouté le Monégasque.

Leclerc devient ainsi le cinquième pilote à être testé positif au covid-19: d’abord Sergio Pérez, puis Lance Stroll et plus récemment Lewis Hamilton et Lando Norris.

