Le plus performant assure une autonomie de 330 kilomètres

Vendu en trois longueurs de corps différentes

Le Citroën ë-Jumpy 2020 est la variante électrique du véhicule utilitaire français. Il est vendu avec trois longueurs de carrosserie différentes et deux batteries de capacité différente, qui assurent respectivement une autonomie de 230 et 330 kilomètres.



Il Citroën ë-Jumpy 2020 est construit sur la plateforme EMP2 du Groupe PSA, et rejoint les nouveaux ë-C4 et Ami comme les modèles électriques récemment présentés par le constructeur.

Les versions à combustion du Citroën Jumpy Ils sont vendus depuis 2016, date à laquelle 145 000 unités ont été enregistrées.

CITROËN Ë-JUMPY 2020: EXTÉRIEUR

Il Citroën ë-Jumpy 2020 présente une image très similaire à celle des autres versions. Cependant, il y a des détails qui le trahissent, comme la trappe de chargement située sur l’aile avant gauche.

D’autres éléments esthétiques spécifiques sont une calandre intermédiaire à l’avant et un nouveau logo «ë» situé à droite de la calandre et sur la porte arrière gauche.

Le nouveau Citroën ë-Jumpy 2020 Il est vendu en trois longueurs de corps différentes: XS, 4,60 mètres; M, 4,95 mètres; et XL, 5,30 mètres.

La charge utile est au mieux de 1 275 kilos.

CITROËN Ë-JUMPY 2020: INTÉRIEUR

Comme pour l’extérieur, l’intérieur du Citroën ë-Jumpy 2020 rappelle inévitablement la variante alimentée par les énergies fossiles. Il présente quelques différences, telles que le niveau de charge et l’indicateur de réserve affiché au tableau de bord.

L’écran tactile du système multimédia est de 7 pouces. Dans celui-ci, vous pouvez consulter des données spécifiques dans la section ‘Énergie‘, comme le flux d’énergie, les statistiques de consommation ou la charge programmable.

Le volume de la charge utile varie de 4,6 à 6,6 mètres cubes selon la version. De plus, la largeur utile entre les passages de roues de 1,25 mètre permet le chargement de palettes Euro.

CITROËN Ë-JUMPY 2020: ÉQUIPEMENT

Il Citroën ë-Jumpy 2020 met à disposition de l’utilisateur jusqu’à 15 fonctions d’assistance à la conduite, dont des portes coulissantes mains libres – selon la version -, accès et démarrage mains libres, frein de sécurité actif, affichage tête haute, assistance à la sortie en pente, l’alerte d’attention du conducteur, l’alerte de changement de voie involontaire ou l’alerte anti-collision, entre autres.

CITROËN Ë-JUMPY 2020: MÉCANIQUE

Le moteur qui anime le Citroën ë-Jumpy 2020 c’est l’un des 136 chevaux et 260 mètres Newton. Il est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 130 kilomètres / heure quel que soit le mode de conduite choisi. Il y en a trois, qui sont Eco, Normal et Power.

Deux existe piles de capacité différente. La de 50 kilowattheures assure une autonomie de 230 kilomètres et est disponible dans les trois longueurs de carrosserie. La de 75 kilowattheures Il offre une autonomie supplémentaire de 100 kilomètres et est en vente avec les versions M et XL.

Il temps de charge requis Cela varie en fonction de la batterie et de la connexion utilisée. Celui qui a la plus petite capacité peut récupérer son autonomie en 15 heures si une prise de 3,6 kilowatts est utilisée, en 7 heures et 30 minutes si elle est connectée à une prise de 7,4 kilowatts, en 4 heures et 45 minutes dans une prise de 11 kilowatts et en une demi-heure dans un de 100 kilowatts. Si les mêmes prises sont utilisées pour la batterie de plus grande capacité, les temps de charge augmentent respectivement à 23 heures, 11 heures et 20 minutes, 7 heures et enfin 45 minutes.

PRIX

Le prix du neuf Citroën ë-Jumpy 2020 il est de 34 100 euros sur le marché français.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 14/12/2020 La Citroën ë-Jumpy arrive sur le marché espagnol. 05/12/2020 Citroën dévoile les premières images et informations du ë-Jumpy.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard