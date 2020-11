Son moteur développe une puissance de 136 chevaux

Peut équiper deux batteries de capacité différente

Le Citroën ë-SpaceTourer 2021 est livré avec trois longueurs de carrosserie différentes, deux options de batterie et un moteur électrique développant 136 chevaux. Il est en vente depuis novembre 2020 pour un prix initial de 39 970 euros.



Le nouveau Citroën ë-SpaceTourer 2021 C’est la version électrique du SpaceTourer. Il est propulsé par le même moteur déjà révélé dans des unités comme la Peugeot e-208 ou la Peugeot e-2008.

CITROËN Ë-SPACETOURER 2021: EXTÉRIEUR

le Citroën ë-SpaceTourer 2021 Il a des lignes fluides en quête de transmission de sécurité et de confiance. Sa face avant, qui intègre une calandre intermédiaire, est assez haute. De plus, le nouveau logo «ë» apparaît sur le côté droit de la calandre.

Au-dessus de l’aile avant gauche se trouve la prise de charge.

CITROËN Ë-SPACETOURER 2021: INTÉRIEUR

le Citroën ë-SpaceTourer 2021 il peut accueillir entre six et neuf passagers.

Dans la console centrale, il y a un ë-Basculer depuis laquelle gérer la boîte de vitesses grâce aux fonctions Park, Rear, Neutral, Drive et Break. Un sélecteur de mode de conduite est également présent. Il y en a trois, qui sont Eco, Normal et Power.

Le tableau de bord est spécifique à cette version avec un wattmètre, un indicateur de charge de batterie, une matrice électrique indiquant le flux de puissance et l’état de charge du véhicule.

L’écran tactile mesure sept pouces et affiche également des informations spécifiques.

Le coffre offre dans chacune des versions 1 978, 2 381 et 2 932 litres de capacité, des chiffres qui prennent toujours en compte cinq sièges disponibles.

CITROËN Ë-SPACETOURER 2021: ÉQUIPEMENT

Citroën différence entre les clients privés et professionnels pour vendre le ë-SpaceTourer 2021. Le premier peut acheter le niveau d’équipement Ressentir dans les trois tailles et le Éclat dans les deux plus grands. Ils peuvent avoir cinq, sept ou huit sièges. Ses sièges à dossier inclinable peuvent être complètement rabattus, vous permettant de transporter facilement des objets encombrants pour les loisirs ou la maison.

Pour les professionnels, la première version est Entreprise, et est disponible en trois tailles et avec entre cinq et neuf sièges. Il est conçu pour le transport de personnes. Pour sa part, Salon d’affaires Il est vendu en tailles M et XL avec six ou sept sièges. Elle peut se transformer en berline mobile grâce à ses sièges en cuir de deuxième rangée dos à la route, sa table coulissante dissimulable et ses vitres arrière sur-teintées.

Le Citroën ë-SpaceTourer 2021 intègre 15 technologies utiles telles que l’affichage tête haute et la navigation connectée 3D avec Citroën Connect Nav, le frein de sécurité actif, la reconnaissance étendue des feux de signalisation ou l’allumage automatique des feux de route.

CITROËN Ë-SPACETOURER 2021: MÉCANIQUE

le Citroën ë-SpaceTourer 2021 Il propose un moteur électrique déjà utilisé dans d’autres modèles du groupe PSA et qui développe une puissance de 136 chevaux et un couple maximal de 260 Newton mètres. Sa vitesse de pointe est de 130 kilomètres / heure.

La batterie peut avoir une capacité de 50 ou 75 kilowattheures. Le premier, disponible dans les versions XS, M et XL, assure une autonomie allant jusqu’à 230 kilomètres. La seconde, qui peut être associée aux deux plus grandes unités, porte ce chiffre à 330 kilomètres.

En standard, un chargeur monophasé de 7,4 kilowatts est incorporé. En option, un chargeur triphasé de 11 kilowatts peut être commandé. De cette façon, il existe deux possibilités de recharge domestique, l’une avec une prise standard 8A et l’autre avec une prise renforcée 16A, et deux autres avec une charge accélérée, l’une avec un point monophasé 32A et l’autre avec un point triphasé 16A.

Le temps de recharge du Citroën ë-SpaceTourer 2021 il va de 30 minutes pour l’option la plus rapide pour la petite batterie à 47 heures pour la plus lente pour la grande batterie.

CITROËN Ë-SPACETOURER 2021: PRIX

Le prix du Citroën ë-SpaceTourer 2021 démarre à 39 970 euros que coûte la version 50 kilowattheures avec la finition Business.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/03/2020 Citroën met le ë-SpaceTourer en vente. 06/12/2020 Citroën présente la version électrique du SpaceTourer.

