Celui de Red Bull se termine comme le meilleur évalué de 2020 après sa victoire à Abu Dhabi

Hamilton reste deuxième et perd la victoire au classement général après avoir été absent à Sakhir

Sainz termine en quatrième position, derrière Gasly

Max Verstappen a été le pilote le mieux noté du GP d’Abu Dhabi. Le joueur Red Bull après avoir remporté de manière dominante à Yas Marina a pris un score très élevé, avec lequel il remporte le classement général de la saison 2020, en partie grâce à l’absence de Lewis Hamilton dans le GP de Sakhir. Le champion du monde termine en deuxième position et Pierre Gasly complète le podium. Carlos Sainz termine quatrième et Sergio Pérez, neuvième.



COMMENT FONCTIONNE LE CLASSEMENT?

Cinq experts sélectionnés par la Formule 1 évaluent les performances de chaque pilote et leur attribuent jusqu’à dix points pour leurs performances tout au long du week-end, quelle que soit la voiture qu’ils conduisent. Les points des experts sont ensuite combinés pour créer le score de chaque course. Tout au long de la saison, ces scores de course seront moyennés pour créer le classement final qui reflète les performances des pilotes quelle que soit leur voiture.

LE CLASSEMENT DU GP ABU DABI

1. Max Verstappen: 9,6

“Normalement cette saison, Max Verstappen a combattu la Mercedes avec une main attachée dans le dos en raison du faible potentiel de sa RB16. Cependant, à Yas Marina, à la surprise de Verstappen, sa voiture était la meilleure sur la grille et a pris le Polonais pour le lendemain pour battre les deux Mercedes avec une avance de 15 secondes et sur un circuit où les flèches d’argent avaient tout gagné depuis 2014. Après la course, Max a assuré que lui et l’équipe espéraient conserver cette forme d’ici 2021. ”

2. Lando Norris: 9,0

“Une dernière grande course s’est terminée confirmant la grande amélioration de Lando Norris à sa deuxième saison en Formule 1. Sa carrière à Yas Marina était une excellente façon de décrire sa grande saison. Un grand tour en qualifications ne lui a laissé que deux dixièmes et à une demi-seconde de la pole et lui a permis de se qualifier en quatrième position, devant Alexander Albon. En course, il n’a pas pu le garder derrière, mais après ça, personne n’a pu l’arrêter et il a été le meilleur des autres, avec une cinquième place qui donne à McLaren la troisième place du championnat des constructeurs. ”

3. Daniel Ricciardo: 8,4

“Daniel Ricciardo voulait bien finir son temps chez Renault et bien qu’il ait fait de meilleures courses cette saison, il a profité au maximum de sa voiture. La Renault n’avait pas été la voiture la plus rapide dans la zone médiane ce week-end, mais sa stratégie de Sortir sur le pneu dur et ne pas s’arrêter pendant la voiture de sécurité de Sergio Pérez lui a permis de faire une belle course, car il a enduré ces pneus durs pendant 39 ans. Bien qu’il ne soit pas entré en Q3, il a terminé septième de cette dernière course de l’année. ”

4. Pierre Gasly: ​​8,2

“L’un des meilleurs de 2020, comme vous pouvez le voir au classement général, a fait une autre belle course à Yas Marina grâce à de grands dépassements. Pierre Gasly s’est débarrassé d’Esteban Ocon au deuxième tour et a également dépassé Daniil Kvyat en la neuvième. Sa dernière bonne manœuvre a été contre Sebastian Vettel au 32e tour, ce qui lui a permis d’échapper à ses rivaux tombés derrière l’Allemand et de terminer 2020 avec une huitième place.

5. Carlos Sainz: 8,0

“Carlos Sainz n’a pas fini de trouver cette magie que Lando Norris semblait avoir lors du GP d’Abu Dhabi. Bien sûr, il faut reconnaître que les Espagnols pouvaient entrer en Q2 avec le pneu moyen. Puis, en Dans la course, Sainz a pris du retard sur Norris et a laissé ses rivaux derrière pour marquer les points nécessaires pour terminer troisième du championnat des constructeurs. Ferrari emmène avec eux l’un des meilleurs pilotes de la saison pour 2021. ”

6. Kimi Räikkönen: 7,8

“Kimi Räikkönen n’a pas connu sa meilleure saison en 2020, mais sa dernière course a été définitivement un moment fort. Il a été battu par Antonio Giovinazzi en qualifications, mais le rythme de Kimi en course était très bon et il a pu terminer 12ème, devant le deux pilotes Ferrari et un peu moins de trois secondes de l’AlphaTauri de Daniil Kvyat. ”

7. Valtteri Bottas: 7,6

«Avant de venir à Abu Dhabi, Valtteri Bottas avait récolté la 14e place et deux huitièmes lors des trois dernières courses, il lui fallait donc une bonne course pour prendre une pause hivernale avec le sourire. Ce n’était pas une performance incroyable, ni pour répondre. à la critique, comme le fait habituellement Bottas, mais le Finlandais est sorti en deuxième position et a terminé dans cette position, battu sans problème par Verstappen. Bien sûr, il était assez bon pour vaincre Lewis Hamilton, espérons que c’est un résultat qui permet à Bottas profiter de Noël “.

8. Alexander Albon: 7,4

“C’est le week-end typique dont Red Bull a besoin d’Alexander Albon, bien qu’il y ait encore des points à améliorer car il a été dépassé par une McLaren en qualifications. De plus, il a été contraint de sortir sur le pneu tendre dimanche après avoir a perdu son tour de Q2 avec le milieu “.

«En course, il a pris Norris sur le dos au sixième tour, puis il a réussi à prendre suffisamment de vitesse pour neutraliser les options stratégiques de Mercedes. Il a terminé avec un bon rythme dans les derniers tours et était à deux secondes de Lewis Hamilton. C’était une assez bonne performance pour rester chez Red Bull en 2021, mais nous verrons bientôt ce qui se passera avec ce siège. ”

9. George Russell: 7,4

“Il est venu à la conférence de presse jeudi habillé en Mercedes et a même admis qu’il avait un sentiment étrange quand on lui a dit que Lewis Hamilton allait être de retour dans sa Mercedes à Abu Dhabi.”

“Bien sûr, il a montré qu’il n’était à aucun moment déçu et il a facilement battu Nicholas Latifi en qualifications, de plus de quatre dixièmes de seconde. En course, la FW43 n’était pas assez compétitive, mais il a pu terminer 15e, en devant quatre voitures. ”

10. Lewis Hamilton: 7,2

“Il est entendu que Lewis Hamilton n’a pas performé de manière aussi dominante ce week-end, car il était clair qu’il souffrait toujours des conséquences des séquelles du covid-19. Malgré cela, le pilote Mercedes a maintenu que l’esprit Hamilton en se qualifiant et n’était qu’à 86 millièmes de la pole “.

“Dans la course, il n’a pas été suprême, mais il a réussi à terminer sur le podium une fois de plus, devant le Red Bull d’Albon. Ce n’était que le deuxième troisième de Lewis dans une saison 2020 sensationnelle pour lui. dans lequel il a remporté jusqu’à 11 courses “.

CLASSIFICATION GÉNÉRALE APRÈS LE GP ABU DABI

1. Max Verstappen: 145,7

2. Lewis Hamilton: 141,6

3. Pierre Gasly: ​​137,1

4. Carlos Sainz: 135,4

5. Daniel Ricciardo: 135,2

6. Lando Norris: 133,6

7. Charles Leclerc: 133,3

8. George Russell: 127,2

9. Sergio Pérez: 123,2

10. Valtteri Bottas: 123,0

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard